Облачные замещения: ИТ-компания «Сател» предлагает отечественную облачную платформу AccentOS

Облачные сервисы и платформы – один из тех сегментов ИТ-рынка, на который недавний массовый уход зарубежных ИТ-компаний с российского рынка оказал наиболее серьезное негативное воздействие. Продукты иностранных разработчиков пользовались популярностью и доверием среди представителей бизнеса. Например, среди сервисов распределенных сетей для хранения данных, которые представляют собой архитектурное решение для подключения внешних устройств хранения данных, были востребованы решения от Microsoft Azure и AWS. В свою очередь, в масштабе всего российского рынка решений по облачному замещению доля сервисов от иностранных вендоров составляла 7,1% и оценивалась в 3,3 млрд руб. На первый взгляд, эта доля кажется незначительной, однако важно учитывать, что в тех нишах, где решения зарубежных компаний были наиболее популярными, их уход с рынка оказал благотворное влияние на продвижение отечественных продуктов. Ускоряется развитие новых решений и компания «Сател» –ИТ разработчик на российском рынке – представляет собственную облачную платформу AccentOS, которая является полностью отечественным продуктом. Об этом CNews сообщили представители «Сател».

В ситуации, когда российские предприниматели теряют доступ к иностранным ИТ-продуктам, наиболее востребованными становятся решения, которые позволяют обойтись без зарубежных компонентов и избежать потенциальных рисков, связанных с безопасностью их использования. В 2022 г. ожидается рост рынка российских облачных сервисов в диапазоне 30-35%. А увеличение расходов на внедрение облачных решений вплоть до 2024 г. прогнозируется на уровне 5%. 68% компаний воспринимают облачные сервисы как возможность экономии за счет снижения ИТ-издержек. Растет и доля предприятий, намеренных внедрить облачные технологии в своей работе. 85% готовы сделать это уже к 2025 г. Если рассматривать интерес к облачным сервисам в мировом масштабе, то почти 80% компаний используют хотя бы одно облачное приложение. Рост мирового рынка облачных платформ в ближайшие два года, по данным исследований, оценивается примерно в $9 млрд в год, а совокупный объем рынка к 2024 г. достигнет $166,83 млрд.

Наибольший потенциал спроса со стороны предпринимателей ожидается в таких видах услуг, как гибридные и мультиоблачные среды (объединение ряда локаций в единую виртуальную среду), виртуальные рабочие столы для сотрудников, а также управление виртуальной инфраструктурой. При этом российские облачные провайдеры должны быть готовы к запросу рынка – предоставить такую виртуальную платформу, функционал которой полностью обеспечивается отечественными разработками без зависимости от зарубежных ИТ-сервисов. Ведь любой компонент системы иностранного происхождения может стать уязвимым местом и подорвать работоспособность виртуальной среды, если он станет недоступным для российских пользователей.

Предприниматели ориентируются на решения, созданные на основе отечественных разработок – об этом свидетельствует кратный рост спроса на российские облачные сервисы и платформы, зафиксированный за последние месяцы. Например, спрос на облачные сервисы в феврале-марте 2022 г. вырос в пять раз. Одним из решений, популярность которых растет, является облачная платформа AccentOS – для создания и управления облачной инфраструктурой предприятия компании «Сател». Она обеспечивает полную интеграцию всех элементов ИТ-инфраструктуры в облачной среде, а также быструю миграцию программных платформ и информационных систем. Решение может быть полезно для любых компаний и организаций, которые хотят сократить затраты на содержание ИТ-инфраструктуры и рабочих мест сотрудников, повысить уровень безопасности системы и при этом совершенно не зависеть от иностранных сервисов. В рамках единой платформы разворачивается виртуализация серверов, систем хранения данных, программно-конфигурируемых сетей и виртуальных рабочих мест. Контроль, мониторинг и прогнозирование использования ИТ-ресурсов подчинены единому центру управления, который находится у пользователя.

«Виртуализация оборудования позволяет избежать зависимости сервисов от аппаратного обеспечения. Пользователь контролирует единый ресурс, который можно расходовать дозированно – ровно столько, сколько нужно для выполнения конкретной задачи или поддержания определенного бизнес-процесса. Система управления этими ресурсами очень гибкая и легко масштабируется: в нее можно добавить новые элементы и тем самым нарастить функционал. При этом мощность для запуска новых сервисов или расширения уже имеющихся выделяется мгновенно – для этого не требуется выполнять долгие многоэтапные действия. Принцип единой платформы позволяет объединить все виртуальные рабочие места пользователей для удаленной работы и избежать дополнительных затрат на ИТ-обслуживание, а также повысить безопасность системы», - сказал Евгений Мосин, технический директор компании «Сател».

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«Сател» — ИТ-компания, работающая на рынке цифровых и инфокоммуникационных технологий с 1995 г. Компания специализируется на реализации интеграционных проектов по развитию ИТ-инфраструктуры, разработке кастомизированных программных решений и бизнес-приложений, а также на создании и внедрении стратегии цифровой трансформации.