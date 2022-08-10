Минцифры улучшает скорость и качество госуслуг

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) была значительно усовершенствована. Постановлением Правительства закреплен официальный статус новой, четвертой версии СМЭВ. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что такое СМЭВ?

СМЭВ – это защищенная система, которая позволяет ее участникам обмениваться данными и электронными документами, необходимыми для оказания госуслуг гражданам и организациям.

Цель изменений – повысить скорость и качество оказания государственных услуг, качество государственного управления за счет перевода информационного взаимодействия в режим онлайн.

Эта уже четвертая версия системы. При ее создании учтен опыт эксплуатации предыдущих версий и применены самые передовые технологии.

Что изменения дадут гражданам?

Автоматическое предзаполнение форм на госуслугах. моментальное получение информации. Госуслуги «в один клик».

Все это напрямую влияет не только на качество и скорость оказания госуслуг, но и на качество жизни граждан, безопасность их данных и многое другое.

Витрины данных

Для того чтобы услуги оказывались мгновенно, в СМЭВ применена технология так называемых «витрин данных».

По данным на конец июля 2022 г. витрины уже созданы в МВД России (транспортные средства), Росреестре (недвижимость), Рособрнадзоре (результаты ЕГЭ), Федеральном казначействе (сведения о бюджетах).

До конца 2022 г. планируют создать витрины ФНС, Минспорт, Роструд, ПФР, Минтранс, Рослесхоз, ФМБА, МЧС России и ряд других ведомств.

Регионы

У регионов также есть опыт внедрения витрин. Например, в 2021 г. создана витрина в Московской области. В этом году в рамках совершенствования услуги «Запись к врачу» созданы витрины в: республике Дагестан, республике Башкортостан, Калужской области, Ямало-Ненецком автономном округе.

Список ведомств, регионов и услуг, доступных в онлайн за счет применения витрин и СМЭВ4, будет постоянно расширяться.

По поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко все ведомства и субъекты должны определить ответственных за исполнение дорожных карт создания витрин на уровне не ниже заместителя руководителя. Только персональная ответственность за результат будет залогом успешных внедрений.