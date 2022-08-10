«Базальт СПО» и «Яндекс» обеспечили совместимость своих программных продуктов

«Базальт СПО» и «Яндекс» обеспечили совместимость браузера с российскими операционными системами «Альт». Результаты тестовых испытаний подтвердили корректность работы ОС «Альт Рабочая станция 10», «Альт Сервер 10», «Альт Образование 10» и «Альт СП» и новой версии «Яндекс браузера. Совместимость подтверждается двусторонним сертификатом. Теперь пользователи могут перейти на надежную отечественную ОС и при этом пользоваться всеми возможностями «Яндекс браузера». Это увеличит эффективность работы в офисе и на домашних компьютерах.

«Почти треть российских пользователей сегодня предпочитает использовать «Яндекс браузер», поэтому критически важно обеспечить возможность использовать его в среде отечественных операционных систем «Альт», — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». — В последнее время количество установок наших ОС на офисные и домашние компьютеры увеличилось в разы и продолжает стремительно расти. В интересах российских потребителей мы планируем и дальше развивать технологическое партнерство с «Яндекс браузером».

«Мы видим, что отечественные операционные системы на базе Linux пользуются популярностью в России. Мы хотим быть там, где есть наши пользователи, поэтому весной вывели из бета-версии «Яндекс браузер» для Linux. Наша задача сейчас: обеспечить совместимость браузера с российскими ОС на ядре Linux, и в частности – с операционными системами семейства «Альт». Их пользователям теперь доступны популярные фичи флагманской версии «Яндекс браузера», которые помогают настраивать рабочее пространство под себя и экономить время: разделять информацию по разным проектам с помощью группировки вкладок, пользоваться привычными онлайн-сервисами в формате веб-приложений. Тем, кто часто сталкивается по работе с иностранным контентом, браузер поможет перевести тексты, картинки, сделает закадровый голосовой перевод видеороликов», — сказал Илья Шибанов, руководитель проектного офиса разработки «Яндекс браузера».

«Яндекс браузер» — российский браузер, в 2022 г. вышла его версия для российских ОС на ядре Linux. С браузером удобно работать и бизнесу, и конечным пользователям. Представители организаций могут быстро и просто настраивать браузер для тысяч сотрудников: выдавать доступы или наоборот ограничивать использование каких-либо ресурсов. Конечным пользователям тоже будет удобно выполнять рабочие задачи — в «Яндекс браузере» много функций, которые помогают повысить продуктивность, например, разделять в браузере разные рабочие проекты, настроить удобное рабочее пространство, где ничто не отвлекает от дел.

Операционные системы «Базальт СПО» развиваются на основе репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus). Это один из крупнейших в мире репозиториев пакетов свободного ПО, наряду с Debian, Red Hat и SUSE. «Сизиф» находится на территории и под юрисдикцией Российской Федерации. Правила развития репозитория самостоятельно определяет «Базальт СПО». Операционные системы «Альт» включены в Единый реестр российского ПО.

«Альт Рабочая станция» 10 — российская операционная система, которая укомплектована большим набором свободного прикладного ПО для повседневной работы пользователя и администрирования системы. ОС «Альт Рабочая станция» можно установить на физические и виртуальные машины, она поддерживает широкий спектр оборудования и работает на компьютерах с процессорами российских и зарубежных архитектур.

«Альт Сервер» 10 — это комплект (дистрибутив) системного и прикладного ПО. Он включает операционную систему «Альт Сервер» и набор прикладных программ для построения корпоративной инфраструктуры любого масштаба и сложности. В ОС «Альт Сервер» 10 включен набор инструментов для бесшовной интеграции российского оборудования и ПО с ИТ-инфраструктурой на импортных решениях. Эти инструменты обеспечивают организациям возможность эволюционно и экономно мигрировать на российские софт и «железо».

«Альт Образование»10 — специализированный комплект программного обеспечения для учебных заведений, в который включены сама ОС, прикладные программы для учеников и педагогов всех ступеней образования (от дошкольного до высшего), а также инструменты для системных администраторов. «Альт Образование» полностью соответствует распоряжению Правительства РФ от 18 октября 2007 г. 1447-р. ОС можно использовать на компьютерах разных лет выпуска с российскими и импортными процессорами.

«Альт СП» — операционная система для серверов и рабочих станций со встроенными средствами защиты информации. Сертифицирована ФСТЭК России. Защитные функции вносятся в ОС на этапах проектирования архитектуры и разработки программного продукта.