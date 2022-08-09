«Умный город» «Росатома» стал доступен из облака

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») объявила о развертывании платформы «Умный город» «Росатома» в облаке по модели SaaS. Заявка, заполненная на сайте «Умные города Росатома» (rosatom.city), обрабатывается в течение 24 часов, а разворачивание модуля происходит автоматически. Проект позволяет администрации любого территориального образования опробовать тестовый модуль в действии и присоединиться к «умным» городам «Росатома» без дополнительных финансовых затрат. Речь идет о самой современной версии 2.0, которая имеет удобный интерфейс, эргономичный дизайн и соответствует актуальным требованиям к веб-продуктам.

Технологически платформа представляет из себя программно-аппаратный комплекс с различными сервисами для жителей и муниципалитета, объединенными единым веб-ресурсом. Часть из них закрытые (для служебного использования), часть предназначена для общественного использования. Это информационные и бытовые сервисы, в том числе возможность коммуникации между пользователями, организациями и представителями администрации муниципалитета. Именно этот, самый популярный, сервис – «Обращения» – теперь станет доступен для всех населенных пунктов России из облака «Росатома». Решение РИР охватывает много направлений набора элементов «умного» города, указанных в методических рекомендациях по подготовке регионального проекта «Умные города» Минстроя России. Таким образом, любой город может повысить свой индекс IQ.

Для подключения к проекту уполномоченный представитель администрации муниципалитета должен подать заявку на подключение, в результате базовый модуль платформы будет предоставлен бесплатно.

«РИР предоставляет возможность населенным пунктам, которые хотят наладить взаимодействие с жителями и увеличить индекс IQ, присоединиться к «умным» городам «Росатома». Города, у которых есть такое желание, но нет бюджета, могут сделать это в считанные минуты. Раньше на это тратились недели или даже месяцы», – отметил Евгений Шиханов, руководитель «R&D центра», РИР. – Платформа внедряется как самостоятельное решение либо интегрируется с имеющимися программными продуктами муниципалитета и государственными сервисами. Интеграционная часть позволяет бесшовно получать и передавать информацию между системами. Модуль разворачивается в автоматическом режиме в рекордно короткие сроки».

Многие города давно работают в системах «ПОС» и «Инцидент-менеджмент». Опционально возможна интеграция с этими системами, что радикально улучшает работу с обращениями граждан. Администрация получит возможность работать в едином окне, более качественно и быстро рассматривать обращения граждан, существенно расширить статус заявок; есть возможность поставить их на волонтерский контроль.

«Идея проекта в том, чтобы сделать «Умный город» доступным для большинства городов. Проблема цифрового неравенства становится все более актуальна, и мы хотим приложить свои усилия к ее решению. Сейчас наша платформа внедрена более чем в 40 городах, мы планируем стать более доступными даже для самого маленького муниципального образования, увеличить свое присутствие в несколько раз», – сказал Евгений Шиханов.

В настоящий момент платформа включает в себя более 60 сервисов, положенных на геоинформационную основу, в которые входят блоки городского управления, умного ЖКХ, инноваций для городской среды, умного транспорта и др. «Умный город» «Росатома» может быть тиражирован в пределах муниципальных округов, регионов или всей страны.

Платформа впервые была внедрена в 2019 г., с тех пор идет ее постоянное развитие. В настоящее время ее постоянными пользователями являются более 4 тыс. сотрудников администраций городов, а электронные сервисы ежемесячно используют более 50 тыс. жителей. Это российский продукт, учитывающий требования к импортозамещению. Решение развернуто в Железноводске, Волгодонске, Курчатове, Сарове и еще более чем в 35 городах по всей территории России.