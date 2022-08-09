«Инфосистемы джет» будет внедрять российскую платформу управления контейнерами Deckhouse

«Инфосистемы джет» стала партнером российского разработчика платформы управления контейнерами «Флант». DevOps-инженеры интегратора будут внедрять платформу Deckhouse в компаниях, заинтересованных в развитии приложений на микросервисной архитектуре, и в то же время желающих снизить риски ее внедрения и эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы джет».

Российские компании активно внедряют приложения микросервисной архитектуры. Более 56% крупных предприятий уже используют для этого контейнерные технологии в своей ИТ-инфраструктуре (по данным исследования «Проникновение технологий контейнеризации в ИТ-ландшафт крупных компаний», проведенного «Инфосистемы джет» в 2020 г.).

В отличие от «чистого» Open Source ПО, вендорские платформы управления контейнерами при внедрении позволяют соблюсти все требования по надежности, присущие средним и крупным компаниям, и облегчить последующую эксплуатацию таких решений. В качестве платформы управления контейнерами «Инфосистемы джет» начала предлагать заказчикам российскую разработку Deckhouse.

«Выбор вендорских продуктов для управления контейнерами облегчает их внедрение, интеграцию и последующую эксплуатацию. Поэтому наши заказчики все чаще отдают предпочтение оркестраторам, за которыми стоит разработчик и эксперт техподдержки. Российская платформа Deckhouse от компании ʺФлантʺ является таким решением. Мы будем предлагать его компаниям, развивающим свои приложения на микросервисной архитектуре, а также будем предоставлять нашу экспертизу по адаптации платформы к требованиям безопасности и надежности», — отметил Юрий Семенюков, директор департамента инфраструктурных решений «Инфосистемы джет».

В основе решения Deckhouse находится Open Source ПО Kubernetes. Оно дополнено модулями для мониторинга, автомасштабирования, безопасного доступа, балансировки трафика и другими функциями, важными для работы контейнерной платформы и микросервисных приложений в продуктивной среде.

Платформа входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«На сегодня ʺИнфосистемы джетʺ накопила значительную экспертизу по внедрению платформ управления контейнерами и их интеграции в ИТ-ландшафты крупного бизнеса. Уверен, что заказчики ИТ-компании увидят перспективы использования отечественной платформы Deckhouse. А обратная связь от DevOps-инженеров по итогам внедрений поможет нам развивать продукт в соответствии с актуальными потребностями рынка», — сказал Артем Кожокин, директор по развитию Deckhouse в компании «Флант».

***

«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов. Штат — более 1800 сотрудников. Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.). Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.