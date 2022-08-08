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Treolan и «Бизнес система телеком» подписали партнерское соглашение

Treolan (входит в группу «Ланит») объявила о начале поставок серверного оборудования российского бренда «Звезда», выпускаемого компанией «Бизнес система телеком». Дистрибьютор будет поставлять полный комплекс товаров под заказ.

Российские серверы «Звезда» решают корпоративные задачи виртуализации вычислительных ресурсов, организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов пользователей, управления хранилищами данных и выполнения приложений.

Серверы серии «Иридиум Х» построены на базе процессоров последнего поколения Intel Xeon Scalable 3Gen и обеспечивают возможность построения доверенной цифровой среды для надежной работы с чувствительной информацией. Они оптимизированы для применения в центрах обработки данных, государственных, ведомственных организациях и на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Оборудование «Звезда» внесено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции и соответствует всем требованиям государственных стандартов.

Артём Гущин, менеджер по развитию бизнеса Treolan, сказал: «Бренд «Звезда» отличает максимальная локализация оборудования: всё собирается, тестируется и проходит отладку в России на собственном производстве. Это единственная компания, выпустившая на рынок модели серверов, занесенные в реестр Минпромторга, на новом поколении процессоров. За счет них производительность оборудования становится выше на 20% любых конкурентных решений. Это означает, что для тех же задач можно использовать или меньше серверов, или более дешевые процессоры».

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