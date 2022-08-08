CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Импортонезависимость Техника
|

«Ант технолоджис» устанавливает технологическое партнерство с Postgres Professional

Компания «Ант технолоджис» провела работы по подтверждению и сертификации совместимости WMS-системы управления складом Logistics Vision Suite с системой управления базами данных Postgres Pro. В результате проведенного тестирования Logistics Vision Suite и Postgres Pro Standard подтверждена устойчивая работоспособность и высокое быстродействие программных продуктов, что позволяет использовать совместные решения для построения ИТ-инфраструктуры для управления складскими ресурсами. Об этом CNews сообщили представители «Ант технолоджис».

Одним из преимуществ комплексной системы управления складом Logistics Vision Suite является высокая гибкость и адаптивность решения, что позволяет системе поддерживать все наиболее популярные российские решения, не уступающие в производительности зарубежным аналогам.

Российская СУБД Postgres Pro ориентирована на максимальную функциональность и надежность хранения данных. Является идеальным решением, если необходимо обрабатывать огромный массив информации, например, в отрасли складской логистики.

«Расширение списка совместимых СУБД с WMS системой Logistics Vision Suite позволит нашей компании гибко реагировать на запросы российских заказчиков и предлагать решения, соответствующие ожиданиям наших клиентов. Полученная сертификация о технологической совместимости системы управления складом Logistics Vision Suite с Postgres Pro Standart гарантирует, что мультиплатформенная WMS-система Logistics Vision Suite обладает всеми необходимыми характеристиками для поддержания Российской СУБД Postgres Pro в дополнение к СУБД MS SQL и Oracle», - сказал Александр Усов, генеральный директор «Ант технолоджис».

***

Postgres Professional – российская компания, разработчик систем управления базами данных. СУБД Postgres Pro включена в реестр российского программного и сертифицирована по требованиям ФСТЭК России. Компания была создана в 2015 г. российскими разработчиками и энтузиастами PostgreSQL.

«Ант-технолоджис» – российский ИТ-интегратор в области разработки, адаптации и внедрения решений для управления складскими ресурсами в логистических, розничных, оптовых и промышленных предприятиях. Представляет на рынке WMS-систему Logistics Vision Suite, включающую в себя комплекс программных продуктов, которые позволяют управлять всеми бизнес-процессами склада.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти Ингушетии оставили «Ситроникс» без сотен миллионов и хлопнули дверью

Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября

«Яндекс» закрывает свою экспресс-доставку в Лондоне и Париже

Softline заплатит $40 млн за белорусского ИТ-гиганта

ЦИК требует у «дочки» «Ростеха» больше сотни миллионов за срыв поставок устройств электронного голосования

Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Оптический наномотор преобразует свет в энергию

Впервые найдена убедительная схема форм жизни на Марсе: она не зависит от почвы и кислорода

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник
Показать еще