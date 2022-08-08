«Ант технолоджис» устанавливает технологическое партнерство с Postgres Professional

Компания «Ант технолоджис» провела работы по подтверждению и сертификации совместимости WMS-системы управления складом Logistics Vision Suite с системой управления базами данных Postgres Pro. В результате проведенного тестирования Logistics Vision Suite и Postgres Pro Standard подтверждена устойчивая работоспособность и высокое быстродействие программных продуктов, что позволяет использовать совместные решения для построения ИТ-инфраструктуры для управления складскими ресурсами. Об этом CNews сообщили представители «Ант технолоджис».

Одним из преимуществ комплексной системы управления складом Logistics Vision Suite является высокая гибкость и адаптивность решения, что позволяет системе поддерживать все наиболее популярные российские решения, не уступающие в производительности зарубежным аналогам.

Российская СУБД Postgres Pro ориентирована на максимальную функциональность и надежность хранения данных. Является идеальным решением, если необходимо обрабатывать огромный массив информации, например, в отрасли складской логистики.

«Расширение списка совместимых СУБД с WMS системой Logistics Vision Suite позволит нашей компании гибко реагировать на запросы российских заказчиков и предлагать решения, соответствующие ожиданиям наших клиентов. Полученная сертификация о технологической совместимости системы управления складом Logistics Vision Suite с Postgres Pro Standart гарантирует, что мультиплатформенная WMS-система Logistics Vision Suite обладает всеми необходимыми характеристиками для поддержания Российской СУБД Postgres Pro в дополнение к СУБД MS SQL и Oracle», - сказал Александр Усов, генеральный директор «Ант технолоджис».

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Postgres Professional – российская компания, разработчик систем управления базами данных. СУБД Postgres Pro включена в реестр российского программного и сертифицирована по требованиям ФСТЭК России. Компания была создана в 2015 г. российскими разработчиками и энтузиастами PostgreSQL.

«Ант-технолоджис» – российский ИТ-интегратор в области разработки, адаптации и внедрения решений для управления складскими ресурсами в логистических, розничных, оптовых и промышленных предприятиях. Представляет на рынке WMS-систему Logistics Vision Suite, включающую в себя комплекс программных продуктов, которые позволяют управлять всеми бизнес-процессами склада.