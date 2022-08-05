Разработчик платежных продуктов для бизнеса LIFE PAY подключил сервис Yandex Pay

Российский разработчик кассового и платежного ПО LIFE PAY интегрировал в свои продукты Yandex Pay — сервис для быстрой оплаты заказов банковской картой, запущенный весной 2021 г. Об этом CNews сообщили представители LIFE PAY.

Для клиентов LIFE PAY интеграция с Yandex Pay означает потенциальный рост конверсии за счет упрощения процесса оплаты. С Yandex Pay легко делать покупки на сайтах банковской картой, не вводя ее данные. Если пользователь хоть раз оплачивал что-то в сервисах «Яндекса», его карта уже есть в Yandex Pay. Она автоматически подтянется при выборе данного способа оплаты. Если в сервисе используется несколько карт, можно выбрать, с какой списать деньги. Согласно данным «Яндекса», четверть россиян имеют хотя бы одну привязанную к его сервисам карту. А если у пользователя карта пока не привязана, это можно сделать непосредственно в момент оплаты.

Удобный и быстрый способ оплаты поможет снизить количество «брошенных» корзин, когда человек кладет товар в корзину, но так и не оформляет покупку. По данным исследования Baymard, в 18% случаев пользователи не завершают заказ из-за слишком сложного процесса оплаты. Yandex Pay показывает хорошие результаты на сайтах, которые уже его подключили. Так, по сравнению с другими способами платежей при оплате с помощью Yandex Pay ниже процент отказов.

Интеграция с Yandex Pay быстро дала результаты: на сегодняшний день магазины-партнеры LIFE PAY (в основном это представители малого и среднего бизнеса) получили больше 400 заказов, оплаченных кнопкой Yandex Pay, на общую сумму более 4 млн руб.

Помимо возможностей, которые предоставляет интернет-эквайринг от LIFE PAY (рекуррентные платежи, холдирование, честные и прозрачные ставки по эквайрингу, интеграции с API), Yandex Pay периодически проводит акции с магазинами-партнерами — дарит за покупки кэшбек баллами «Яндекс плюса». Накопленные баллы можно потратить в популярных сервисах «Яндекса»: «Такси», «Еде», «Лавке» и т.д.