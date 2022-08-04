Geekspace запустила личный кабинет абитуриента для Алтайской академии гостеприимства

Новшество позволило абитуриентам средне-специального учебного заведения подавать заявление и получать данные о его статусе в личном кабинете на сайте организации. С помощью нового сервиса уже подано более 200 заявлений. В этом учебном году КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» планирует принять 796 учащихся на бюджетные места и 315 на внебюджетные. Всего академия уже приняла порядка 1400 заявлений на обучение. Завершится подача документов 15 августа 2022 г.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Олеси Сухоруковой, при приеме заявлений в бумажном виде и по электронной почте возникала масса проблем. «Зачастую абитуриент забывал прислать нужный документ или указать необходимую информацию. Наши специалисты вели переписку практически с каждым поступающим. Это занимало много времени и могло привести к конфликтным ситуациям. Абитуриентам это было также неудобно, особенно, если они иногородние. С внедрением личного кабинета абитуриента скорость обработки заявлений увеличилась в разы», - сказала Олеся Сухорукова.

Как пояснил менеджер проектов компании Geekspace Валентин Гудриян, для настройки личного кабинета использовался функционал «1С:Колледж ПРОФ». Алгоритм подачи заявления на прием через личный кабинет выглядит так: абитуриент нажимает кнопку на сайте академии, регистрируется под уникальным логином, попадает в поле заполнения анкеты, где вносит всю необходимую информацию, и отправляет заявление на модерацию. Технический секретарь учебного заведения знакомится с поступившей анкетой – и присваивает ей статус.

«В соответствии с требованиями Рособрнадзора, учебное заведение должно принять, обработать и ответить о приеме заявления в течение трех дней. С помощью личного кабинета этот срок уменьшился до одного дня. Анкета поступает в базу учреждения и участвует в рейтинге, который обновляется в режиме онлайн. Абитуриент может видеть свою позицию в списке претендентов на интересующую его специальность и при необходимости, скорректировать свои планы. Также информация об изменении статуса заявления будет приходить на электронную почту, указанную при регистрации. Важно отметить, что такой способ подачи документов соответствует в полной мере законодательству России о персональных данных. Мы работаем над интеграцией с “Госуслугами” – тогда большую часть информации не нужно будет заполнять вручную. Также в перспективе планируется расширить функционал личного кабинета, чтобы он служил учащемуся на всем протяжении процесса обучения», - сказал сотрудник компании Geekspace.

Geekspace планирует реализовать аналогичные проекты в других колледжах Алтайского края и Сибири. Сотрудничество с учреждениями из сферы образования уже стало для сибирской ИТ-компании отдельным направлением деятельности. Например, в апреле 2022 г. Geekspace запустила в Алтайском крае портал для покупки путевок в детские летние оздоровительные лагеря.

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ИТ-компания Geekspace (Барнаул) более 15 лет успешно оказывает услуги государственному и коммерческому сектору в сферах промышленности, энергетики, торговли и сельском хозяйстве. Подбор, закуп, внедрение клиентского и серверного оборудования, подбор решений для штрихкодирования и других запросов клиентов.

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