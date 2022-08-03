В «Сириусе» школьники под руководством команды «Росатома» разработали лучшее решение для цифровизации городов

В образовательном центре «Сириус» подвели итоги научно-технологической программы «Большие вызовы». Платформенное решение «Сканер «умного города», разработанное под управлением команды «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), победило в номинации «Лучшее ИТ-решение в сфере цифровизации города» по направлению «Умный город и безопасность». Об этом CNews сообщили представители РИР.

Меньше чем за месяц талантливые 16-летние программисты разработали технологию, которая делает планирование этапов цифровизации для города и бизнеса доступным, обоснованным и оперативным. Она позволяет проводить онлайн-исследование цифрового развития города по направлениям городского хозяйства, социальной сферы и бизнес-процессам. В результате муниципальное образование получит аналитическую справку, где будут спрогнозированы эффекты внедрения возможных цифровых продуктов и дорожная карта с приоритизацией этапов внедрения, а также сможет осуществлять проверку соответствия цифровых решений стандартам «Умного города».

Пилотное тестирование функционала сканера «умного города» проведут сотрудники Федеральной территории опережающего развития «Сириус».

«Мы видим, что за время проведения “Больших вызовов” кратно возросли и уровень задач, поставленных партнерами, и качество проектов, которые создают ребята. Сегодня вузы и индустриальные партнеры работают вместе со школьниками в течение всего года, вплоть до финала. Проекты становятся комплексными, внутри «Сириуса» сложилась атмосфера, в которой участники программы, общаясь между собой, совместно дорабатывают решения до практического применения. Все разработки, которые представлены на финале программы, – это те продукты, над которыми ежедневно работают наши партнеры. Предложенные ребятами проекты действительно будут применены либо у партнера, либо как самостоятельный продукт», – сказала руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Сканер «умного города» помогает руководителям городов оценить уровень цифровизации. Для проведения онлайн-исследования нужно зарегистрироваться на сайте, ответить на вопросы разных категорий: туризм, транспорт, медицина и другие. Система анализирует ответы и определяет текущий уровень цифровизации города по баллам, после чего выдает статистику, которая покажет, насколько цифровизирован населенный пункт, и предложит новые умные решения. На основании полученных данных составляется дорожная карта, существенно упрощающая реализацию плана по внедрению цифровых технологий. Это практический универсальный инструмент определения статуса цифровой зрелости в конкретных областях городского хозяйства и бизнес-процессах, который позволит сотрудникам городской администрации и руководителям предприятий в любой момент, вне зависимости от уже реализованных инструментов и областей, в которых они были внедрены, оценить текущий статус цифровизации и наметить актуальные треки развития.

«Цифровизация призвана сделать город более комфортным, удобным для жителей, повысить скорость и качество городского управления. Все найденные решения по улучшению инфраструктурного пространства программисты собрали в единую платформу. Она поможет муниципалитету оценить цифровую зрелость направлений городского хозяйства и определить, в какой последовательности внедрять те или иные цифровые сервисы. Это позволит сделать систему управления более клиентоориентированной и функциональной», – отметила генеральный директор АО «Русатом инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

РИР выступал одним из технологических партнеров направления «Умный город и безопасность». Руководитель этого направления Николай Пожидаев, президент Sitronics Group (входит в группу АФК «Система»), отметил проект как один из самых перспективных: «Среди всех представленных решений сканер «умного города» оказался самым классным и полезным. Впечатлило, что молодые программисты разработали его в оперативные сроки. С такими компетенциями и энтузиазмом ребята уже сейчас могут составить серьезную конкуренцию более опытным специалистам на рынке. Отмечу также профессионализм руководителя и наставника проекта от “Русатом инфраструктурные решения” Дарьи Суворовой, с которой команда добилась успеха».

В первую очередь проект призван помочь управленцам цифровизировать городское пространство, но сканером «умного города» могут воспользоваться и жители. В системе, которую разрабатывают участники «Больших вызовов», для них есть специальный вход. Горожане смогут увидеть и оценить, какие «умные решения» уже внедрены, а над какими стоит задуматься. Жители имеют возможность проголосовать в опросе на сайте и определить дальнейшее цифровое будущее города. Запланировано также создание мобильного приложения, включающего более десяти различных сервисов.

Научно-технологическая проектная программа «Большие вызовы» в 2022 г. проходит в седьмой раз. Школьники работают над проектами, предложенными крупными компаниями – партнерами «Сириуса». В течение всей программы почти 400 участников из 72 регионов России реализовывали важные для страны научно-технологические проекты.

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АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 17 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 г. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая – около 20 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 30 городах от Мурманска до Сахалина.