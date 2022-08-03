Облачный сервис ответит ГИС ЖКХ о наличии задолженности собственников

Группой компаний «Эттон» разработан облачный сервис, который автоматически отправляет ответы на запросы органов социальной защиты о наличии или отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Программный продукт позволяет автоматически обрабатывать до 300 тыс. запросов в день. Об этом CNews сообщили представители «Эттон».

Актуальность данной разработки обоснована тем, что в 2022 г. после нескольких отсрочек вступил в силу п. 5 ст. 159 Жилищного кодекса России, согласно которой региональные органы власти и уполномоченные ими учреждения получают информацию о наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам только из ГИС ЖКХ в течение пяти рабочих дней.

Упомянутый облачный сервис предназначен для управляющих организаций (УК, ТСЖ), расчетных центров, фондов капитального ремонта и ресурсоснабжающих организаций. Теперь они могут автоматизировать работу по обработке запросов, поступающих из ГИС ЖКХ о наличии задолженности у граждан, для предоставления ответов в установленные сроки.

«Внедрение сервиса позволит организациям выполнять работу в обозначенные сроки, не доводя до штрафных санкций, а, во-вторых, обеспечит высокое качество выполнения задачи, исключая человеческий фактор», - отметил генеральный директор группы компаний «Эттон» Ефим Климов.

Автоматизация процесса обработки запросов от органов социальной защиты населения также снизит негативный настрой населения, благодаря тому, что запросы от органов соцзащиты управляющими организациями будут обрабатываться быстро, а значит и субсидии в краткие сроки дойдут до соискателей.