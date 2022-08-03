Navicon и «Ситек» создают совместную практику по «1С:WMS» и «1С:ERP»

Системный интегратор и разработчик Navicon расширил свой портфель отечественных решений за счет системы управления складом «1С:WMS Логистика. Управление складом» и системы управления предприятием «1С:ERP» на платформе «1С». Navicon и «Ситек», один из интеграторов «1С» в России, стали партнерами и будут совместно продвигать решения на платформе «1С».

Партнерство Navicon и «Ситек» нацелено на импортозамещение западных WMS- и ERP-решений российским продуктом. Специалисты Navicon будут внедрять эти решения преимущественно в фарминдустрии и FMCG-отраслях, в которых работа склада и логистики, а также автоматизированные процессы учета имеют критически важное значение. Собственные компетенции, наработанные командой Navicon в этих отраслях, а также экспертиза по управлению циклом внедрения на базе западных методологий, помогут максимально эффективно и в заданные сроки выполнить проекты по автоматизации.

Пополнение продуктового портфеля решениями на базе «1С» — продолжение курса Navicon на расширение стека отечественных решений, доступных российским компаниям.

«Navicon неоднократно становился одним из лучших мировых партнеров глобальных вендоров. Многолетняя работа с международными заказчиками и платформами дала команде экспертизу в области стандартов, методологий выстраивания процессов в сложных, географически распределенных проектах, а также понимание, как адаптировать ИТ-решение к отраслевым потребностям компаний. Благодаря партнёрству с «Ситек» наши заказчики смогут повысить прозрачность управления складскими операциями и автоматизировать важные бизнес-процессы на отечественных технологиях. Это позволит им обеспечить непрерывность бизнеса и повысить его конкурентоспособность», — сказал Михаил Пономарев, директор дивизиона ERP компании Navicon.

«1С:WMS Логистика. Управление складом» – совместное решение компании «Ситек» и фирмы «1С» на платформе «1С:Предприятие». Решение обладает всеми возможностями современной системы управления складом: позволяет регулировать связанные бизнес-процессы, получать информацию о состоянии складских запасов в режиме реального времени, оптимизировать товарные потоки, управлять приемкой, размещением, отгрузкой товара, контролировать работу персонала. При помощи системы заказчики получают возможность оперировать как ресурсами самого склада, так и транспортом на территории складского комплекса, вести учет товаров по кодам цифровой маркировки, включая работу в рамках обязательной цифровой маркировки товаров.

«1С:WMS» уже на уровне базовой конфигурации интегрируется с основными бизнес-решениями на платформе «1С»: учетными системами и системами управления транспортом. Поддержка мобильных устройств делает возможным использование в складской работе таких инструментов, как мобильные терминалы, различные сканеры штрих-кодов и системы голосового управления.

Решение «1С:ERP Управление предприятием» позволяет автоматизировать всю деятельность предприятия — управлять процессом продаж и сделок с клиентом, мониторить состояния процессов продаж, вести обособленный учет по заказам (например, резервировать потребности или управлять мобильными рабочими местами работников складов), анализировать статистику запасов и многое другое. Управление финансами также становится проще с «1С» — учитываются затраты, автоматически рассчитывается себестоимость, а все расчеты становятся более наглядными и обоснованными. Система помогает управлять персоналом и совершенствует инструменты бюджетирования.

«Благодаря сотрудничеству с Navicon мы расширяем круг пользователей отечественных WMS и ERP – в первую очередь за счет компаний фармацевтической отрасли и FMCG. Системный интегратор имеет многолетний опыт автоматизации бизнес-процессов в этих отраслях, знает все особенности и мельчайшие детали бизнеса. Эти компетенции помогут более точно подойти к решению задач заказчиков и превосходить их ожидания при реализации проектов», – сказал Иван Мурыгин, исполнительный директор «Ситек».