DEPO Computers представляет новую линейку серверов DEPO Storm 3450 на базе операционной системы Astra Linux Special Edition

Компания DEPO Computers и группа компаний «Астра» провели совместные тестовые испытания и подтвердили совместимость модельного ряда серверных систем DEPO Storm 3450 с ОС Astra Linux Special Edition. Оценка работоспособности операционной системы и прикладных приложений проходила на базе опытно-конструкторского центра DEPO Computers. По результатам успешных тестовых работ компания DEPO Computers получила сертификаты совместимости на всю линейку серверов DEPO Storm 3450. Об этом CNews сообщили представители DEPO Computers

Линейка серверов DEPO Storm 3450 включает 11 моделей в форм-факторах от 1U до 4U с различным компонентным составом, в том числе – по количеству дисковых накопителей. Серверные системы DEPO Storm 3450 поддерживают горячую замену жестких дисков и критически важных компонентов, возможность построения отказоустойчивых RAID-массивов и комплектуются набором для монтажа в стойку.

Серверы DEPO Storm 3450 подходят для построения инфраструктуры с высокой плотностью размещения вычислительных ресурсов, виртуализации, терминального доступа, организации хранения и резервного копирования, а также для решения других бизнес-задач.

Аппаратная платформа DEPO Storm 3450 на базе ОС Astra Linux Special Edition обеспечит безопасную работу с данными, в том числе любой степени конфиденциальности благодаря встроенным средствам защиты информации. Графический интерфейс и возможности операционной системы позволяют комфортно использовать прикладное ПО. Astra Linux Special Edition поддерживает три уровня защищенности ОС с удобным переходом от «базового» и «усиленного» режимов обеспечения безопасности на «максимальный». Операционная система успешно прошла комплекс испытаний в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России по первому, высочайшему, уровню доверия. Операционная система Astra Linux Special Edition включена в Единой реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Для обеспечения бесперебойного функционирования всех видов оборудования компания DEPO Computers осуществляет гарантийную и сервисную поддержку техники DEPO. Заказчикам доступны на выбор более 20 сервисных планов, различающихся сроком от одного года до пяти лет и видом гарантийного обслуживания. Гарантийное обслуживание компьютерной техники осуществляется через сеть уполномоченных сервисных центров DEPO.

***

DEPO Computers — разработчик и производитель инфраструктурного оборудования для построения комплексных систем. Компания совмещает экспертизу системного интегратора в области инженерной инфраструктуры, виртуализации и информационной безопасности с собственным научно-исследовательским центром и производством вычислительной техники под брендом DEPO. Компания основана в 1995 г.

ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, в число которых, наряду с ОС Astra Linux и программным комплексом средств виртуализации «Брест», входят система резервного копирования RuBackup, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, мобильное рабочее место WorksPad, система корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и три платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.