«Волна мобайл» ведет работу с приказами на базе Directum RX

Оператор мобильной связи «Волна мобайл» перешел на новую версию системы, ускорил работу с организационно-распорядительной документацией и повысил исполнительскую дисциплину. Новшество решения работы с приказами в Directum RX — автоматическое формирование поручений на основании пунктов непосредственно из карточки приказа. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Чтобы решить основные бизнес-задачи, мобильный оператор перешел с устаревшей конфигурации системы документооборота на новую версию Directum RX 3.4. Подрядчиком на проекте выступил партнер Directum — бизнес-интегратор Intellectika. Дальнейшие доработки команда исполнителей проводила уже на базе обновленной системы.

В первую очередь компания «Волна мобайл» оптимизировала процесс по подготовке приказов. Чтобы формировать карточки документов было удобнее, увеличили количество полей. Добавили цели, контролирующего сотрудника, бессрочные задачи и другие. Сейчас эта информация автоматически подтягивается в версию приказа. А его распорядительная часть создается в требуемом формате и записывается в скрытое поле, выбираемое при настройке шаблона.

Чтобы автоматизировать рассылку задач на ознакомление или исполнение приказов, в системе специально прописали фоновый процесс. С его помощью отбираются документы с пометкой «Подписан» и отправляются ответственным. Дополнительно добавили функциональность для выбора нескольких исполнителей и просмотра полного текста задачи без прокрутки. Всего решением пользуется 130 сотрудников, в том числе все топ-менеджеры.

Переход компании «Волна мобайл» на новую версию Directum RX и оптимизация работы с приказами заняли пять месяцев. Основная фаза проекта совпала с пандемией COVID-19.

«Это был перенос процессов с устаревшей версии системы на обновленную. Но мы не просто внесли некоторые изменения, а полностью переехали на новое программное обеспечение. Нам удалось решить ключевые бизнес-задачи, ускорить работу ЭДО, уйти от СУБД MSQL и наладить дистанционное взаимодействие. Стоит отметить, что проект пришелся на разгар пандемии, при этом всё взаимодействие было оперативным, в постоянном контакте с интегратором. За это благодарим наших партнеров», – сказал Денис Шаповалов, ведущий бизнес-аналитик «Волна мобайл».

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«Волна мобайл» — оператор мобильной связи в Республике Крым. Компания оказывает услуги голосовой связи и мобильной передачи информации в стандартах 2G, 3G, 4G. Действует по всей территории полуострова с 2016 г.

Intellectika — системный интегратор, официальный партнер крупнейших вендоров ПО, в том числе компании Directum. С 2003 г. специализируется на комплексном внедрении ИТ-решений.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.