Студенты ТУСУРа будут использовать в учебном процессе отечественные ОС «Альт»

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) заключил соглашение с российской компанией «Базальт СПО», разработчиком операционных систем «Альт». Помимо прочего, теперь вуз сможет получить операционные системы «Альт» для учебных целей на безвозмездной основе. Документ подписали ректор ТУСУРа Виктор Рулевский и коммерческий директор «Базальт СПО» Роман Мыскин.

Также в рамках соглашения университет может использовать курсы образовательного портала «Альт академия» в обучении студентов. Курсы будут полностью интегрированы в систему обучения университета, что упростит процесс зачисления и сопровождения студентов. Ранее в ТУСУРе на базе управления дополнительного образования был открыт центр «Альт академия» с курсами по изучению и практическому применению операционных систем «Альт».

«Сотрудничество с одним из ведущих разработчиков российских операционных систем поможет нам в решении нескольких задач: от подготовки специалистов и разработчиков, использующих отечественное специализированное, прикладное, научное ПО в своей профессиональной деятельности, до импортозамещения программного обеспечения в университете в целом», –– сказал ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

Он отдельно подчеркнул –– для ТУСУРа важно, что ОС «Альт» включены в единый реестр российского программного обеспечения и что «Базальт СПО» имеет бессрочные лицензии ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, а также на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

«Подписание соглашения с ТУСУРом –– важная часть стратегии «Базальт СПО» по наращиванию кадрового потенциала с помощью экосистемы образовательных организаций всех уровней, от дошкольного до высшего специального, –– отметил коммерческий директор Базальт СПО Роман Мыскин. –– ТУСУР –– больше, чем университет, это инновационный образовательный кластер. Наше взаимодействие, помимо популяризации российского ПО, несомненно откроет новые перспективы для развития и самих операционных систем семейства «Альт», и другого российского программного обеспечения, разрабатываемого на инфраструктуре разработки и на платформе ОС «Альт».