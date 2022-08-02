Merlion и российский разработчик платформы виртуализации «РУСТЭК» заключили соглашение о партнерстве

Компании «РУСТЭК» и Merlion подписали дистрибьюторское соглашение. Оно дает компании Merlion право реализации на территории России программных продуктов для построения облачных платформ для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем. Обращаясь к дистрибьютору Merlion, партнеры получат возможность вендорского обучения сотрудников и выгодные условия по работе с продуктами «РУСТЭК». Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В линейку продуктов «РУСТЭК» входят: платформа виртуализации РУСТЭК для создания и управления ИТ-инфраструктурой, программный комплекс управления и оркестрации платформ виртуализации РУСТЭК-ЕСУ, программный комплекс для организации инфраструктуры виртуальных рабочих мест РУСТЭК.VDI. Решения состоят в Реестре российского ПО Минцифры, что позволяет внедрять их без ограничений в государственных организациях.

На базе платформы оркестрации РУСТЭК-ЕСУ успешно функционирует облачный провайдер Sbcloud. В 2021 г. на базе оркестратора и других продуктов «РУСТЭК» по концепции Community cloud построено единое цифровое облачное пространство для национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

В рамках соглашения Merlion осуществляет пресейл, продажу, установку и обслуживание всей линейки продуктов «РУСТЭК». Разработчики «РУСТЭК» проводят обучение специалистов Merlion работе с продуктами.

«Мы рады, что продукты «РУСТЭК» стали доступны партнерам Merlion. Таким образом, большее количество компаний-заказчиков получит доступ к российским технологиям для виртуализации, при помощи Merlion они смогут перенести свою ИТ-инфраструктуру на отечественные решения и обеспечить тем самым её безопасную и стабильную работу», – отметил Георгий Мегрелишвили, генеральный директор компании «РУСТЭК».

«Продолжая наполнять свой товарный портфель программными продуктами от отечественных разработчиков, мы расширяем возможности для развития бизнеса наших партнеров, – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion. – Многие из них ведут проектную деятельность, принимают участие в тендерах и конкурсах, поэтому наше сотрудничество с «РУСТЭК» поможет им нарастить свои компетенции и получить больше инфраструктурных проектов».

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«РУСТЭК» – российская компания-разработчик программного обеспечения для виртуализации. В линейку собственный продуктов входят: платформа виртуализации РУСТЭК для создания и управления ИТ-инфраструктурой, программный комплекс управления и оркестрации платформ виртуализации РУСТЭК-ЕСУ, программный комплекс для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов РУСТЭК. VDI. Все решения включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г.. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.