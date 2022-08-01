«Транстелеком» выступила интегратором решения для обслуживания на вокзальном комплексе Восточный клиентов РЖД с нарушениями слуха

Компания «Транстелеком» приняла участие в организации работы терминала для обслуживания клиентов ОАО «РЖД» с нарушениями слуха на вокзальном комплексе Восточный. Специалисты ТТК предоставили канал связи для функционирования терминала. Видеоконсультации с пассажирами на жестовом языке проводят квалифицированные операторы «Центра поддержки клиентов» РЖД. Об этом CNews сообщили представители «Транстелеком».

Пассажир с нарушением слуха теперь может общаться с оператором, просто нажав кнопку видеовызова на инновационном тактильно-сенсорном справочном терминале, который установлен в зоне ожидания для маломобильных пассажиров вокзала Восточный в Москве.

Терминал стал частью специально организованного пространства, а Восточный вокзал – самый новый и современный в Москве – выступил пилотной площадкой.

Оператор, используя понятный пассажиру язык, поможет подобрать удобный поезд, купить билет, оформить заявку на услуги «Центра содействия мобильности» РЖД, ответит на все интересующие вопросы.

Компания «Транстелеком» имеет большой опыт в организации обслуживания клиентов РЖД. В 2017 г. в Ростове-на-Дону был открыт Единый информационно-сервисный центр, силами которого ежегодно обрабатываются миллионы обращений по пассажирским и грузовым перевозкам. Видеоконсультации для клиентов с ограниченными возможностями слуха – новый этап цифровизации услуг для развития клиентоориентированности в обслуживании пассажиров «Российских железных дорог».

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«Транстелеком» – российский оператор связи. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД», владеет 99,99% акций компании. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России.