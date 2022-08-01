Роботы «Яндекса» избавят сотрудников складов от монотонных задач

«Яндекс» разработал два прототипа складских роботов. Задача одного из них — инвентаризировать товары, которые хранятся в логистическом комплексе «Маркета», а другого — перемещать товары в дарксторе «Лавки», раскладывать их по полкам и подносить сборщикам заказов. Оба робота помогут ускорить складские процессы и освободят людей от монотонных дел, чтобы они могли заняться более сложными и интересными задачами на складе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Робот-инвентаризатор уже задействован в самом большом логистическом комплексе «Маркета», который находится в подмосковном Софьине. Этот робот сканирует QR-коды на упаковках с крупногабаритными товарами — например, с бытовой техникой или сухим кормом для животных — и заносит данные в систему складского учета. Такие товары хранятся на высоких стеллажах в несколько ярусов. У робота есть мачта высотой 12 м, и он достает сканером даже до товаров на самых верхних полках. Робот оснащен лидаром, ультразвуковыми сенсорами и камерами — все это помогает ему ориентироваться в пространстве и передвигаться безопасно как для себя, так и для окружающих людей.

Робот-кладовщик «Лавки» сейчас находится на стадии прототипа. Он будет перемещать товары в пределах даркстора. Например, когда клиент сделает заказ в «Лавке», робот сам возьмет с полок нужное количество товаров и принесет сотруднику склада, чтобы он собрал покупку. «Яндекс» создает робота «Лавки» компактным, маневренным и устойчивым к низкой температуре, которая поддерживается на складах с продуктами. Робот способен действовать и в маленьких, и в больших помещениях — и передвигается по маршрутам разной сложности. Например, он может ездить по кругу и менять траекторию движения без поворота. В высокой подвижности заключается преимущество этого прототипа перед другими логистическими роботами, которые обычно рассчитаны на работу только в просторных помещениях и передвигаются по геометрически простым маршрутам.

Оба робота помогут «Яндексу» ускорить складские процессы и повысить их качество, а также освободят людей от монотонных дел, чтобы они могли заняться более сложными и интересными задачами на складе. Например, робот «Маркета» сканирует QR-коды товаров на одной палете меньше чем за секунду, а у человека на это уходит в среднем до двух минут — и это без учета времени, которое последний тратит на то, чтобы дойти до нужных товаров. Робот справляется гораздо быстрее, потому что, когда проезжает вдоль стеллажа, сканирует на нем сразу весь вертикальный ряд палет с товарами — и так ряд за рядом.

Команды «Маркета» и «Лавки» сами полностью спроектировали и собрали обоих роботов. Прототипы работают на собственном программном обеспечении «Яндекса».

«Яндекс» продолжит развивать прототипы. Например, сейчас робот «Маркета» обслуживает складскую площадь около 1000 кв. м, в будущем эта цифра увеличится до 20 тыс. кв. м. А роботы-кладовщики «Лавки» возьмут на себя до 75% от всех задач, связанных с перемещением товаров в дарксторах — от приемки до выдачи на сборку заказов.

***

«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 40 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 30 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».

«Яндекс лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома от 10 минут. Заказ можно сделать на lavka.yandex.ru, и в приложениях «Лавки», «Яндекса», Go, «Еды», «Маркета» для iOS или Android. Сервис управляет сетью из около 450 дарксторов (небольших пунктов хранения), откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. «Лавка» уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области, Израиле и Лондоне. Сервис развивается и увеличивает зону покрытия.