ГК 1520 цифровизировала железнодорожную станцию Новонежино в Приморском крае

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили цифровую систему управления движением поездов на станции Новонежино Дальневосточной железной дороги.

С помощью системы микропроцессорной централизации МПЦ-E диспетчерский персонал сможет через компьютер управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры оборудования, выявлять предотказные состояния. Кроме того, система умеет автоматически строить маршруты поездов. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Разработка минимизирует эксплуатационные издержки на протяжении всего срока службы оборудования. Использование развитых средств диагностики позволяет перейти от регулярного обслуживания устройств к обслуживанию по фактическому состоянию.

Модернизация систем управления движением поездов – часть масштабного проекта РЖД по развитию инфраструктуры Восточного полигона (БАМа и Транссиба). Современная автоматика увеличивает пропускную способность линий, снижает эксплуатационные расходы, сокращает интервалы и повышает безопасность движения.

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Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.