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Directum HR Pro и «Госключ» делают КЭДО доступнее

Компания Directum интегрировала государственную технологию «мобильного подписания» в систему управления кадровыми документами и процессами HR Pro. Новый сервис экономит время и деньги: он бесплатный, и утвердить документ можно за несколько минут через смартфон. Об этом CNews сообщили представители Directum.

«Госключ» — это мобильное приложение для подписания документов в электронном виде. С его помощью пользователь с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах» может заверять договоры, заявления, акты и другие документы усиленной неквалифицированной подписью (УНЭП). Приложение бесплатно для физических лиц. «Госключ» работает при подписании кадровых документов в системах КЭДО, договоров на услуги мобильной связи и заключении сделок купли-продажи автомобилей.

Эксперимент по тестированию сервиса идет с 20 июля 2021 г. под руководством Минцифры России. В нем принимают участие представители бизнеса, в их числе и Directum. Компании изучают перспективы использования приложения в бизнес-процессах и разрабатывают механизмы его интеграции в системы кадрового электронного документооборота. В ходе пилота юридические лица также могут тестировать «Госключ» бесплатно.

Артем Пермяков, R&D-директор компании Directum: «Мы интегрировали в свой продукт возможности “Госключа”, чтобы пользователи сами решали, какой вид электронной подписи выбрать. Очевидны выгоды и для бизнеса: подключив бесплатный госсервис, работодатель сэкономит на покупке сертификатов электронной подписи — порядка 300 тыс. рублей в год на 1000 сотрудников. Результаты эксперимента показывают, что государственные сервисы могут успешно использоваться при решении задач бизнеса. Такое сотрудничество должно развиваться».

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Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

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