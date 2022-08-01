3iTech и Aurus заключили партнерское соглашение и представили рынку совместное решение

3iTech, вендор речевых технологий и решений в области VoiceTech и новосибирская компания Aurus, специализирующаяся на разработке программного обеспечения в области корпоративных коммуникаций, заключили стратегическое технологическое партнерство.

В рамках партнерства Aurus и 3iTech реализовали нативную поддержку и бесшовную интеграцию между своими флагманскими продуктами: Aurus PhoneUP – системой записи звонков для IP-телефонии и 3i TouchPoint Analytics – омниканальнальной платформой речевой аналитики. Для корпоративных заказчиков это возможность получить комплексное и оптимизированное решение корпоративного класса вендоров и сократить затраты на поиск, тестирование и внедрение сторонних продуктов.

Система записи PhoneUP обеспечивает гибкое управление записью и хранением звонков через SPAN, Active Recording и SIPREC. Речевая аналитика 3i TouchPoint Analytics позволяет анализировать звонки и чаты по 40+ параметрам для контроля качества работы операторов и повышения эффективности работы контакт-центра. Решение размещается локально на инфраструктуре заказчика и обеспечивает полную безопасность по хранению и обработке клиентских данных.