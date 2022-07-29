«Датапакс» запустила новый сервис умной оплаты проезда в автобусах Тверской области

В Твери и Калининском районе заработал цифровой сервис оплаты проезда в общественном транспорте. Он позволяет оплачивать поездку в мобильном приложении «Волга» одним кликом. Время посадки в автобус при таком способе оплаты сокращается на 30%.

Цифровой сервис запущен в рамках развития новой модели пассажирских перевозок. Он дополнит уже существующие варианты оплаты проезда в автобусах Твери и Калининского района и поможет пассажирам быстрее разместиться в транспортном средстве. В автобусах «Транспорта Верхневолжья» установили специальные датчики, которые идентифицируют смартфон пассажира и отправляют на него уведомление для подтверждения оплаты проезда. Чтобы система идентифицировала мобильное приложение «Волга», в нем обязательно должны быть активны геолокация и Bluetooth.

«Новая модель пассажирских перевозок не стоит на месте. Мы постоянно работаем над совершенствованием различных сервисов и услуг для удобства пассажиров. В частности, недавно на всех маршрутах «Транспорта Верхневолжья» на территории Твери и Калининского района заработал новый цифровой сервис оплаты проезда, доступный пользователям мобильного приложения «Волга». Преимущество нового способа оплаты в простоте, комфорте и безопасности. Не нужно прикладывать карту к валидатору или считывать QR-код в салоне автобуса, обращаться к водителю или контролеру. Достаточно зайти в автобус, открыть мобильное приложение «Волга» и оплатить проезд», – сказал Игорь Руденя, губернатор Тверской области.

На пригородных маршрутах с зональной тарификацией необходимо указать конечную остановку, и тогда в приложении автоматически будет рассчитана корректная стоимость проезда.

«Новая технология позволяет пассажиру экономить время и оплачивать проезд в комфортной обстановке, не на бегу, – отметил Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс». – То есть пассажир заходит в автобус, размещается в салоне и только потом занимается оплатой. Именно таким образом реализован наш новый сервис. Приложение само определяет все детали поездки: в каком транспортном средстве едет пассажир, на каком остановочном пункте он зашел, по какому маршруту следует автобус и какова стоимость проезда. Остается только подтвердить оплату, после чего в мобильном приложении будет сформирован электронный билет».

Сервис умной оплаты был запущен в тестовом режиме в Твери в декабре 2021 г. на маршруте №7. Пилотные испытания показали, что время посадки при таком способе оплаты сокращается на 30%, соответственно при массовом использовании сервиса уменьшится и общее время в пути.

Ранее «Датапакс» вывел на рынок уникальный сервис прогноза безбилетных поездок и автоматизации контрольных проверок, который дополняет комплексную систему управления общественным транспортом. Сервис впервые успешно опробован в Тверской области – число «зайцев» сократилось более чем в 2 раза.

Также Тверская область, наряду с крупнейшими мегаполисами, готовится стать пилотным регионом проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира», включенного в стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации. Реализация проекта даст возможность пассажирам совершать бесшовные поездки по всей территории страны на всех видах транспорта по оптимальным маршрутам, с единым инструментом оплаты проезда и автоматическим применением всех имеющихся льгот – в любом месте страны люди будут чувствовать себя как дома. Поставщики ИТ-решений для пилота – компании «Датапакс» и «Сбер».