RuSIEM и Security Vision заключили соглашение о партнерстве

Компания RuSIEM, российский разработчик программного обеспечения в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности, и компания «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision), разрабатывающая российские решения в области управления и автоматизации процессов информационной безопасности, заключили соглашение о партнерстве. Совместная работа будет направлена на развитие и повышение конкурентоспособности создаваемых ими решений, разработок и технологий, а также на расширение круга потребителей продукции. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

В рамках соглашения компании будут внедрять комплексные решения в сегменте ИТ-систем класса Security Operation Center (SOC), Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC), Cyber Risk System (CRS), Incident Response System (IRP), Security Orchestration and Automated Response (SOAR), Threat Intelligence Platform, Security Intelligence.

Интеграция платформы Security Vision с системой мониторинга и управления событиями информационной безопасности (Security information and event management – SIEM) компании RuSIEM позволит заказчикам: оперативно обнаруживать инциденты и различные системные аномалии; повышать управляемость процессов информационной безопасности; обнаруживать в режиме реального времени нарушения критериев политик безопасности; вести сбор, обработку и анализ событий и инцидентов безопасности, поступающих в систему из множества источников; системно оценивать защищенность критически важных ресурсов; обеспечивать комплексную работу по мониторингу и реагированию на инциденты кибербезопасности; формировать отчетные документы, визуализировать представления, связанные с состоянием информационной безопасности и пр.

«Платформа Security Vision позволяет роботизировать работу оператора информационной безопасности. Это крайне важно для компаний, которым необходимо отслеживать и анализировать большое количество событий ИБ с большого числа источников. Интеграция с системой мониторинга и управления событиями RuSIEM позволит таким заказчикам еще более эффективно выявлять атаки и инциденты, оперативно их расследовать и принимать управленческие решения», - сказал совладелец компании RuSIEM Максим Степченков.

«Крупные государственные и коммерческие структуры сейчас подвергаются беспрецедентному числу кибератак. Помимо потребности отечественного рынка в эффективных средствах и методах защиты информации, не стоит забывать о вопросах качественной совместимости продуктов безопасности. Технологическое партнерство с RuSIEM – важный шаг в направлении развития импортонезависимой ИБ-экосистемы», - отметил генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов.

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RuSIEM – российская компания, занимающаяся созданием решений в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности на основе анализа данных в реальном времени. Компания работает на российском ИТ-рынке с 2014 г. и является резидентом «Сколково». Среди решений компании – программный комплекс обеспечения информационной безопасности (ИБ), позволяющий собирать и анализировать информацию о событиях ИБ, получаемую из разнородных источников.

«Интеллектуальная безопасность» – российская компания, специализирующаяся на сегменте ИТ-систем класса Security Operation Center (SOC), Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC), Cyber Risk System (CRS), Incident Response System (IRP), Security Orchestration and Automated Response (SOAR), Threat Intelligence Platform, Security Intelligence. Резидент «Сколково». Security Vision – российская ИТ-платформа, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических функций оператора информационной безопасности. Является 100% российской разработкой и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Имеет все необходимые для работы разрешительные лицензии ФСТЭК и ФСБ. Сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия (сертификат соответствия ФСТЭК № 4194 от 19.12.2019).