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Новикомбанк перешел на российский софт

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», перевел собственный процессинговый центр обработки операций с пластиковыми картами с иностранного на отечественное программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители Новикомбанка.

Технологическая платформа процессингового центра теперь работает на базе российского программного обеспечения. Особенностью данного решения является его широкие функциональные возможности, высокая производительность и быстрая масштабируемость.

Перевод процессинга под управление ПО отечественного поставщика обеспечит Новикомбанку независимость от решений иностранных контрагентов. Это даст банку технологическую самостоятельность и прозрачное прогнозирование расходов на поддержку ПО.

«Перевод процессингового центра на отечественный софт позволит улучшить условия обслуживания клиентов, значительно расширить спектр операций с пластиковыми картами, повысить безотказность и надежность обработки операций. Мы сможем еще более оперативно внедрять самые востребованные и перспективные сервисы, обновлять продуктовую линейку и повышать удобство использования карт Новикомбанка», - сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

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АО АКБ «Новикомбанк» входит в 25 крупнейших банков России. Новикомбанк предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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