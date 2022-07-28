«Инфосистемы джет» и QTECH объявляют о партнерстве

ИТ-компания «Инфосистемы джет» стала сертифицированным партнером QTECH ― российского разработчика и производителя сетевого, телеком- и ИТ-оборудования. Теперь заказчики «Инфосистемы джет» получат доступ к демонстрационному фонду российского производителя и смогут протестировать оборудование QTECH перед покупкой. Поддержку ИТ-решений на всей территории России компания «Инфосистемы джет» будет выполнять совместно с производителем. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы джет».

Специалистами ИТ-компании было протестировано серверное оборудование и основной спектр сетевых решений российского производителя: от коммутаторов для ЛВС (локально-вычислительной сети) и дата-центров до маршрутизаторов, контроллеров и точек доступа Wi-Fi. На данный момент «Инфосистемы джет» ведет ряд проектов с внедрением сетевого и серверного оборудования QTECH в инфраструктуру нескольких заказчиков из финансовой и нефтеперерабатывающей отраслей.

«Мы стали чаще получать запросы со стороны российского бизнеса на внедрение оборудования QTECH. Для того, чтобы отвечать запросам рынка и расширить нашу экспертизу, мы провели обучение инженерного состава “Инфосистемы джет”. Теперь мы можем не только внедрять, но и поддерживать оборудование QTECH в рамках наших проектов», ― сказал Сергей Андронов, директор центра сетевых решений «Инфосистемы джет».

«Сейчас компании стараются оптимизировать свою инфраструктуру и пересматривают долгосрочные стратегии развития. В этой ситуации на помощь приходят ИТ-интеграторы, которые обладают экспертизой по внедрению решений производителей оборудования и пониманием того, как они могут работать с существующей ИТ-инфраструктурой заказчика. “Инфосистемы джет” ― одна из ведущих ИТ-компаний, которая уже интегрирует оборудование QTECH в своих проектах», ― отметил Илья Бишкиревич, директор по развитию бизнеса компании QTECH.

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QTECH – российский разработчик и производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Компания была основана в России в 2006 г. За годы работы под брендом QTECH на рынок выведено более 200 линеек оборудования. Центральный офис компании расположен в Москве, региональные представительства – в крупнейших городах России: Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске. R&D центры – в Москве (Сколково) и Рязани.

«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 1800 сотрудников.

Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.). Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.