«Элар» оцифровала личные вещи и экспонаты из художественной мастерской Репина

«Элар» завершила этап оцифровки в Научно-исследовательском музее при Российской Академии художеств. В ходе проекта проводилось не только сканирование бумажных экспонатов, но и оцифровка объемных предметов: скульптур, предметов декоративно-прикладного искусства, всего около 30 тыс. предметов.

С помощью профессиональных сканеров «Элар» в цифровой вид было переведено множество различных музейных предметов из различных коллекций. Эксперты «Элар» работали в том числе в мемориальном музее-усадьбе Ильи Репина «Пенаты», были созданы цифровые копии экспонатов мастерской художника, его личных вещей, а также работ сына Ильи Репина – Юрия. Цифровые копии были созданы и для работ таких крупных русских, советских архитекторов, как А.В. Щусев, И.А. Фомин, Н.А. Троцкий, А.Е. Белогруда, оцифрованы уникальные авангардные работы эпохи ВХУТЕМАС.

«Цифровые копии активно используются в публикациях научного, научно-популярного характера, сувенирной продукции, – сказала специалист видеографического банка данных НИМ РАХ Мария Хартанович. – Так, к юбилейной выставке «Дорогами Палестины»: к 140-летию Императорского Православного Палестинского общества» был выпущен альбом, воспроизводящий гравюры из серии "К путешествию с детьми по святой земле" (1849). К выставке «Барышня в пенсне». Графика А.П. Остроумовой-Лебедевой. К 150-летию со дня рождения» были выпущены наборы открыток с графическими работами известной ленинградской художницы».

Специалисты Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств отмечают, что оцифровка музейных коллекций выполняет несколько задач: обеспечение доступности коллекций музейного фонда Российской Федерации, хранящихся в музее, для профессионалов и самой широкой аудитории; создание охранных копий, позволяющих, не тревожа физически предметы, показывать их для исследовательских и музейно-выставочных целей, а также популяризация мирового архитектурно-культурного наследия.