МТС развернула в городах и районах Орловской области специальную сеть интернета вещей

МТС расширила в Орловской области сеть стандарта NB-IoT, предназначенную для передачи данных с датчиков, сенсоров, видеокамер и других устройств. Сеть интернета вещей охватила все города и районные центры Орловской области, а также пригороды и ряд малых деревень и поселков, всего более 300 населенных пунктов, включая территорию ОЭЗ «Орел», ключевые инфраструктурные объекты региона и строящийся индустриальный парк «Новосильское шоссе». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Решения на базе интернета вещей широко применяются в энергетике, ЖКХ, сельском хозяйстве, добывающей и обрабатывающей промышленности. Застройщикам и частным домохозяйствам наличие NB-IoT дает возможность эффективно применять умные счетчики коммунальных ресурсов, датчики дыма, движения, открытия окон и дверей. Востребована сеть интернета вещей и при реализации федеральных проектов «Умный город».

Развитие сети NB-IoT позволит повысить популярность IoT-решений в регионе, так как существенно снизит затраты бизнеса и государственных организаций при внедрении умных устройств благодаря преимуществам новой технологии.

Сеть NB-IoT МТС обеспечит быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств — датчиков, сенсоров и счетчиков. Пользователи сети смогут подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

«МТС первой из операторов развернула в России федеральную сеть интернета вещей. По нашему прогнозу общее количество интеллектуальных приборов учета коммунальных ресурсов в России вырастет до 39 млн к 2025 г., ими будет оснащена каждая вторая квартира. На сегодня общее количество умных счетчиков, установленных в квартирах и жилых домах в России, составляет 5,7 млн единиц, более половины из них счетчики электроэнергии. Цифровые решения по автоматической передаче данных в сфере ЖКХ обеспечивают прозрачность и точность расчетов, экономию ресурсов. Запуск подобных цифровых решений в Орле — один из приоритетов нашей работы», – отметил директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.