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«Металлоинвест» и JSA Group расширили возможности носимых устройств в системе технического обслуживания и ремонта

«Металлоинвест» расширил функциональность умных часов, применяемых на предприятиях компании с 2020 г. для повышения эффективности системы технического обслуживания и ремонта. Обновленные совместно со специалистами JSA Group носимые устройства обеспечат передачу информации в режиме реального времени, более точное позиционирование, повысят качество определения типов проводимых работ.

«В общей сложности был произведён мониторинг более 8 тыс. рабочих часов среди 160 сотрудников ремонтных служб на различных участках, — сказала начальник управления по эффективности производственных активов «Металлоинвеста» Наталья Виноградова. — Благодаря новым возможностям мы повысим скорость обработки собираемых данных, обеспечим оперативный контроль за состоянием здоровья сотрудников и своевременное оказание помощи в случае необходимости даже на отдаленных участках».

«Система постоянно развивается. Мы дообучаем используемую для определения типов работ нейросетевую модель. Обеспечиваем параллельное усовершенствование технологии с её применением для реализации проектов программы трансформации направления технического обслуживания и ремонтов», — сказал руководитель направления мониторинга производительности JSA Group Роман Алдухов.

Пилотный проект по использованию носимых устройств как одного из инструментов в рамках комплексной программы трансформации системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) стартовал на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева в 2020 г. Затем умные часы поступили на другие комбинаты «Металлоинвеста»: Лебединский ГОК и ОЭМК им. А.А. Угарова. Разработчиком устройства является инновационная компания OptimalFlow Group (OFG) (входит в JSA Group), занимающаяся разработкой и внедрением передовых решений для крупного бизнеса.

Основные цели программы трансформации ТОиР – повышение технической готовности оборудования, оптимизация нормативов обслуживания, повышение производительности труда ремонтного персонала, оптимизация запасов.

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