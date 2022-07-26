АРПП «Отечественный софт» представила каталог программ сотрудничества для школ и вузов

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» представила интерактивный каталог образовательных программ и инициатив для российских школ и вузов.

Основная цель проекта — помочь российскому образовательному сообществу сориентироваться в мире отечественных ИТ-продуктов и содействовать ускоренному переходу школ, учреждений СПО и вузов на импортонезависимое ПО. Об этом CNews сообщили представители АРПП «Отечественный софт».

В каталоге содержится более 200 инициатив и предложений от российских разработчиков. Это различные программы сотрудничества ИТ-компаний с образовательными учреждениями, для реализации которых вендоры готовы предоставлять ПО на безвозмездной основе или по льготным ценам, проводить обучение преподавателей работе с отечественным ПО, открывать учебные центры на базе учреждений СПО и вузов, реализовывать программы подготовки ИТ-кадров под потребности компаний. Все эти предложения успешно апробированы и реализуются во многих школах, колледжах, вузах при непосредственном участии отечественных вендоров.

Также на ресурсе представлен большой выбор образовательного контента: курсы на онлайн-платформах, образовательные каналы, учебно-методические пособия, видеозаписи лекций и скринкасты, информация о курсах повышения квалификации и переподготовки.

Каталог стал результатом большой совместной работы российских ИТ-компаний на площадке комитета по информатизации образования АРПП. В каталог вошли образовательные программы от 47 ИТ-компаний, членов Ассоциации, разрабатывающих ПО для госсектора и бизнеса, банковской и финансовой отраслей, нефтегазовой, металлургической, транспортной промышленности, сферы строительства, связи, электроэнергетики и т.д. Среди них разработчики системного ПО, систем управления базами данных, САПР-платформ, автоматизации проектной конструкторско-технологической подготовки производства и управления инженерными данными, моделирования технологических процессов, информационной безопасности, защиты данных, конструкторов 3D и виртуальной реальности, анализа и визуализации данных, автоматизации бизнес-процессов, речевых технологий на базе искусственного интеллекта и др.

«Подобных каталогов с предложениями от российских ИТ-компаний пока нет. Сведения, представленные в каталоге АРПП, очень востребованы в образовательной среде. Теперь, благодаря этому ресурсу, школы, колледжи и вузы смогут получить в «едином окне» информацию об имеющихся инициативах российских компаний для сферы образования, выбрать под свои потребности нужное и договориться о внедрении программных решений в учебный процесс, при тесном взаимодействии с вендором, — отметила Татьяна Губина, глава комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт», руководитель направления работы со школами «Базальт СПО». — Каталог решений для сферы образования будет регулярно пополняться и совершенствоваться членами АРПП. Мы рассчитываем, что эта информация принесет большую практическую пользу всем участникам научно-образовательного сообщества и поможет построить качественную цифровую среду на российском ПО».

Ранее Ассоциацией совместно с Университетским Консорциумом исследователей больших данных и Томским государственным университетом была разработана печатная версия Каталога образовательных инициатив и программ для вузов. Презентация каталога состоялась в Кирове на площадке Международного весеннего конгресса Университетского консорциума исследователей больших данных. PDF-версия каталога также доступна для скачивания на сайте АРПП.

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АРПП «Отечественный софт» — объединение отечественных производителей тиражируемого ПО. Ассоциация учреждена в 2009 г. российскими разработчиками, в настоящее время в ее состав входит более 230 ИТ-компаний. За 12 лет своего существования Ассоциация стала центром компетенции в области создания нормативной правовой базы в сфере импортозамещения и площадкой независимого и прямого диалога с государством.