ГК 1520 внедрила цифровое управление на станции Крёкшино будущего МЦД-4

Специалисты группы компаний 1520 внедрили цифровую систему управления движением поездов МПЦ-ЭЛ на станции Крёкшино будущего МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный».

Система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ (разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520) позволяет управлять стрелками и светофорами, а также умеет автоматически строить маршруты поездов по установленным параметрам. Встроенная киберзащита предотвращает несанкционированный доступ к железнодорожной инфраструктуре.

Современная автоматика увеличивает пропускную способность линий, снижает эксплуатационные расходы, сокращает интервалы и повышает безопасность движения. Так, при модернизации МЦК цифровая технология интервального регулирования, предложенная дивизионом ЖАТ 1520, позволила сократить интервал следования поездов на линии до четырех минут.

МЦД-4 планируется к запуску в 2023 г. Маршрут длиной 86 км соединит Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги, на нем разместятся 39 остановочных пунктов. С 18 остановок можно будет пересесть на станции метро, МЦК и другие МЦД.

Сейчас на Киевском направлении курсируют 147 пар пригородных поездов, в том числе 25 пар аэроэкспрессов. Среднесуточный пассажиропоток в рабочий день составляет 107 тыс. человек. К 2025 г. он может увеличиться в полтора раза — до 160,5 тыс. человек в сутки. Цифровизация линий позволит обеспечить высокий уровень безопасности при росте интенсивности движения.