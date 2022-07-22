«Татспиртпром» внедрил чат-бот для HR-подразделения

АО «Татспиртпром», российская алкогольная компания, совместно с компанией PRO100ROBOT внедрила систему чат-бота для HR-подразделения. Об этом CNews сообщили представители PRO100ROBOT.

Целями и задачами чат-бота является упрощение адаптации новых сотрудников, повышение эффективности адаптации с первого рабочего дня, сбор обратной связи от сотрудника, повышение лояльности бренда работодателя.

Диляра Лашкина, директор дирекции HR и корпоративного управления АО «Татспиртпром»: «Основная задача заключалась в том, чтобы разгрузить специалистов отдела подбора персонала в период адаптации новых сотрудников и исключить человеческий фактор. Ведь новому сотруднику важно знать, что о нем помнят, что есть возможность задать любой «неудобный» вопрос, высказать свое мнение, и быть услышанным. Учитывая, что у нас есть вакансии на территории всей России и Республики Татарстан, и мы принимаем ежемесячно около 30 новых сотрудников, то данный бот ускоряет процесс обратной связи, введения в должность и дает ощущение заботы, что так необходимо новому члену коллектива. В целом, мы вносили необходимые корректировки и подстраивали под себя этот бот, и теперь мы можем сказать, что он – наш полноценный помощник, который, к тому же, не будет болеть и уходить в отпуск».

В качестве технического задания был представлен документ с указанием периодов взаимодействия чат-бота с пользователем. Коммуникация была разбита на три этапа адаптации сотрудника. На каждом этапе сотруднику оказывается информационная поддержка. А также сбор информации для последующего анализа и корректировки действий в процессе адаптации сотрудника.

1. Предварительная адаптация (один день); 2. Адаптация начинается с первого рабочего дня сотрудника и длится три месяца (первый день, второй день, следующая неделя, первый месяц, второй месяц, третий месяц); 3. Увольнение.

Основные сложности реализации были связаны с человеческим фактором при организации коммуникации пользователя с ботом. Они были устранены с помощью технологий роботизации.

1. Вводится неверный пароль

Для активации бота необходимо пройти идентификацию и ввести пароль, который выдается работодателем. После проверки информации бот становится доступным пользователю. Сотрудники использовали некорректное написание пароля, в результате не могли запустить бота. Данная задача была решена с помощью правильных формулировок инструкции по написанию пароля.

2. Вводятся некорректные команды

Проект подразумевает взаимодействие пользователя исключительно текстом или кнопками. Если пользователь не нажимал на необходимую кнопку или вводил лишний текст, это приводило к незапланированной реакции бота. Данная ошибка была устранена в ходе реализации проекта с помощью детализации и уточнения реплик бота.

3. Сотрудник забывает про бота

Решением данной задачи может быть расширение функционала в качестве дополнительных напоминаний о том, что сотрудник не завершил прохождение того или иного блока. Если не последует реакции на серию напоминаний, следует автоматическое уведомление руководителю о том, что сотрудник не прошел адаптацию.

Итоги внедрения чат-бота в бизнес-процессы HR: Сотрудники своевременно и оперативно получают всю необходимую информацию непосредственно от работодателя; Информация подается корректно и соответствует корпоративной культуре компании; Работодатель получает обратную связь на каждом этапе адаптации, в результате чего может своевременно внести корректировки и устранить недопонимание в коммуникации с новым сотрудником; Повышение эффективности адаптации; На этапе увольнения сбор обратной связи позволяет выявить реальные причины увольнения сотрудника и проанализировать действия работы руководителя или персонала других структур.

Срок реализации чат-бота HR для АО «Татспиртпром» составил один месяц.

Директор по информационным технологиям АО «Татспиртпром» Кирилл Куликов: «Программные роботы значительно упрощают рутинные процессы, позволяют качественно и в срок решать рутинные задачи, позволяя специалистам сосредоточиться на аналитике и решению задач высокого уровня. Компания развивается и использует все новые и новые современные решения для автоматизации процессов».

***

АО «Татспиртпром» - российская алкогольная компания. Создана в 1997 г. решением Правительства Республики Татарстан. В структуру компании входят два спиртовых завода, два ликероводочных завода, винзавод «Vigrosso», пивоваренный завод «Белый Кремль», торговое предприятие «Алкоторг», логистический центр. Общая численность работников 4000 человек.