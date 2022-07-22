Минцифры Новгородской области и «Базальт СПО» начали сотрудничество в области образования

Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области и российская компания «Базальт СПО» подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу популяризации отечественного программного обеспечения. Совместные проекты нацелены, в первую очередь, на образовательную сферу. Заключение соглашения состоялось 21 июня 2022 г. в рамках конференции с участием представителей правительства региона и российских вендоров, прошедшей в Великом Новгороде.

Компания «Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», уже известна в регионе. Например, ОС «Альт» внедрены и используются в ведущих медучреждениях области, включая Центральную городскую клиническую больницу, Новгородскую центральную районную больницу и Областную детскую клиническую больницу. Теперь сотрудничество переходит на новый уровень, соглашение будет способствовать развитию долгосрочных отношений между регионом и компанией-разработчиком.

Среди совместных планов Минцифры Новгородской области и «Базальт СПО» – реализация образовательных проектов, предусмотренных национальной программой «Цифровая экономика России». Будет проводиться работа по увеличению доли используемого российского ПО в государственных образовательных организациях, повышение квалификации педагогов по использованию ОС «Альт», обмен опытом и знаниями. Для этого запланировано проведение мероприятий разного формата, связанных с разработкой и использованием российского ПО – конференций, круглых столов, презентаций, выставок и др.

«Правительство региона создает все условия для увеличения доли использования российского ПО в органах государственной власти. Особое внимание мы уделяем построению цифровой инфраструктуры социально значимых объектов здравоохранения и образования. Поэтому тема соглашения так важна Новгородской области сегодня, – отметил министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Михаил Киблер. – Операционные системы “Альт” внедрены почти во всех регионах России, на них работают сотни тысяч сотрудников как государственных организаций, так и коммерческих предприятий. И у нас в большинстве больниц сотрудники нормально работают на ОС “Альт” и даже не замечают, что операционные системы на их компьютерах – не зарубежные. Мы уверены, что с помощью коллег из “Базальт СПО” сможем еще более успешно развивать цифровую трансформацию в регионе».

«Более 25% от всех внедрений российских операционных систем “Альт” в 2021 г. было в сфере медицины и образования, – сказал генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин. – Мы горды тем, что наши ОС помогают лечить и учить людей по всей России. Образование и медицина – то, без чего невозможно здоровое цивилизованное общество. Поэтому цифровая инфраструктура организаций образования и здравоохранения должна быть максимально надежной и не зависеть от зарубежных санкционных ограничений. Наша компания заложила основы для развития инфраструктуры социально значимых организаций во всех регионах страны. Мы планируем совместно с партнерами наращивать эту инфраструктуру, помогая вузам, школам, поликлиникам и больницам обеспечить технологическую независимость цифровой среды. Среди совместных планов в рамках сотрудничества с Новгородской областью – создание центра компетенций и передача лицензий на льготных условиях для школ региона».

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«Базальт СПО» — разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.