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«Витте консалтинг» создала центр альтернативной технической поддержки информационных систем SAP

«Витте консалтинг» (ГК «Айтеко») запустила для российских клиентов центр альтернативной технической поддержки информационных систем SAP. Услуги этого центра позволят бизнесу обеспечить стабильную работу имеющихся систем SAP, что стало острым вопросом в связи с уходом с российского рынка вендора и отсутствием официальной поддержки. Кроме того, компаниям будут оказываться услуги по актуализации систем в связи с изменениями российского законодательства.

«Витте консалтинг» предоставляет техническую и методологическую поддержку SAP-систем. Услуги оказываются по трем направлениям: техническая поддержка текущей конфигурации системы; методологическая и техническая поддержка системы в части реализации изменений российского законодательства; консультационная поддержка по сложным вопросам эксплуатации.

Эксперты «Витте консалтинг» осуществляют анализ работы продукта для выявления причин возникновения ошибок, проводят работы по устранению ошибок и причин их появления. Персональный менеджер поддержки ведет координацию работы экспертов.

Команда «Витте консалтинг» объединяет более 200 экспертов, имеющих почти 20-летний опыт внедрения и сопровождения SAP в российских компаниях. Всего специалисты реализовали более 40 подобных проектов.

«Мы рады предложить нашим заказчикам, существующим и потенциальным, услуги по поддержке решений SAP. Весь наш опыт и экспертиза, накопленные за годы работы с SAP, служат опорой нашим заказчикам, которые передают нам заботу о своих системах и инфраструктуре, чтобы сосредоточиться на ключевых задачах своего бизнеса в сегодняшних непростых условиях. Мы стремимся помочь нашим заказчикам сохранить их инвестиции, вложенные в автоматизацию процессов, в создание ИТ-инфраструктуры», – сказал Артём Акопов, генеральный директор компании «Витте консалтинг» (ГК «Айтеко»).

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