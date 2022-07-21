Softline помогла «Тимбермаш Байкал» автоматизировать процесс сбора и подготовки данных для аналитических отчетов

Softline завершила проект по созданию для компании «Тимбермаш Байкал» автоматизированной системы хранения и обработки данных для анализа сбалансированных показателей. По итогам выполненных работ был полностью автоматизирован процесс сбора и подготовки данных для аналитических отчетов клиента на облачных технологиях. Внедренная BI-система позволяет повысить прозрачность бизнес-процессов и скорость принятия управленческих решений за счет мониторинга и визуализации ключевых финансовых показателей и отслеживания их динамики во времени. В планах «Тимбермаш Байкал» – развитие и масштабирование BI-системы силами команды Softline, в частности – добавление новых данных для их последующей обработки, расчетных показателей и предоставление разграниченного доступа широкому кругу пользователей.

Компания «Тимбермаш Байкал» является поставщиком дорожно-строительной, карьерной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники. Филиалы работают на территории всего Сибирского федерального округа, Республики Бурятия, в городах: Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Кемерово, Томск, Барнаул, Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Улан-Удэ, Абакан, Чита, Богучаны (Красноярский край), Магистральный (Иркутская область), Назарово (Красноярский край) и обеспечивают присутствие дилера во всех, даже самых отдаленных населенных пунктах.

Для эффективной деятельности аналитиков компании появилась необходимость в создании системы сбалансированных показателей, которые были бы представлены аналитикам и руководству в одном инструменте. Ранее в компании использовались разрозненные системы, которые собирали и выгружали данные в разные форматы. Эта информация зачастую требовала дополнительной ручной обработки. Таким образом, специалистам компании во время подготовки аналитических отчетов приходилось заниматься рутинными и длительными операциями. В результате в «Тимбермаш Байкал» было принято решение обратиться к Softline за разработкой инструмента, позволяющего собирать сравнивать и анализировать данные в одном месте, а также предоставлять отчетность. Команда «Девелоники» (ГК Softline) отвечала за аналитическую часть, а подразделение Softline Digital – за общую архитектуру решения, его интеграцию и внедрение хранилища.

Для реализации полной функциональности системы требовалось решить задачи по интеграции BI-решения с другими системами клиента, поэтому на первом этапе команда Softline реализовала проект с ограниченной функциональностью.

«На старте проекта наши инженеры провели разработку слоя хранения данных: проанализировали, в каком виде необходимые данные присутствуют в информационных системах заказчика, как они должны быть обработаны, трансформированы и обогащены для их последующей обработки BI-системой. Далее последовали работы по забору данных, накоплению и их обработке, и наконец, уже визуальное представление информации с дополнительными расчетами. Важно отметить, что в компании заказчика для внутренних процессов используется сторонняя интеграционная шина, с которой необходимо было соединить BI-систему. Поэтому необходимо было установить эффективное трехстороннее сотрудничество между нашей командой, специалистами «Тимбермаш Байкал» и сервисной компанией, которая обслуживала интеграционную шину. У специалистов Softline Digital большой опыт работы со сторонними продуктами, и благодаря грамотному встраиванию их в архитектуру решения и согласованию процессов с сервисной компанией удалось успешно провести интеграцию и добиться всех поставленных целей. В результате внедренная система позволяет проводить сбор, анализ и отображение финансовых данных, таких как поступление денежных средств, отпуск продукции, рентабельность, дебиторскую задолженность и т.д. Кроме того, для обработки некоторых показателей совместно с заказчиком мы изучали бизнес-процессы, выстраивали методологию расчета, вносили предложения, связанные с учетом исходного набора данных», – отметила Анна Свиридова, архитектор Big Data в компании Softline.

«BI-система сбалансированных показателей, внедренная Softline, стала для нас понятным аналитическим инструментом для бизнеса. Функциональные возможности BI-системы позволяют аналитикам получать быстрый доступ к актуальным и историческим данным в одном окне с наглядной их визуализацией. Мы высоко оценили и предусмотренную системой возможность сравнивать показатели в разных разрезах – как по временным периодам, так и по подразделениям компании и отдельным сотрудникам. Таким образом, мы получили регулярное построение гибкой аналитической отчетности, основанной на достоверной информации, что освободило нас от трудоемкого процесса ручной подготовки отчетов. Опираясь на эти данные, мы можем не только сравнивать показатели между собой, но и определять, из чего эти показатели сложились, искать причины и связи между значениями данных. Все это наилучшим образом сказалось на управляемости и скорости бизнес-процессов, а также оперативности принятия управленческих решений. С помощью команды Softline мы планируем дальнейшее развитие системы, в том числе подключение к ней новых пользователей (директоров филиалов), а также добавление новых показателей, что позволит нам использовать решение для контроля и мотивации сотрудников», – отметил Виталий Сташуль, первый заместитель генерального директора «Тимбермаш Байкал».