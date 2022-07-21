«Ростелеком» оборудовал сквер столицы Южного Урала облачным видеонаблюдением и Wi-Fi

Национальный провайдер «Ростелеком» и администрация Центрального района Челябинска оборудовали еще один городской сквер системой облачного видеонаблюдения и точками Wi-Fi-доступа. Работы проведены в рамках контракта. Популярное место отдыха горожан расположено на пересечении улиц Воровского и Курчатова. Оснащение общественных пространств системами видеонаблюдения в Челябинске ведется по поручению главы города Натальи Котовой. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Глава Челябинска, Наталья Котова: «Сделать Челябинск городом технологических, экологических, социокультурных инноваций, комфортным для работы и жизни, привлекательным для гостей и инвесторов – наша стратегическая цель. Особое место отводится благоустройству. Во всех районах Челябинска появляются новые скверы, парки, прогулочные зоны. Важно сделать так, чтобы места отдыха были не только комфортными, но безопасными».

Две точки Wi-Fi-доступа раздают публичный интернет посетителям городского сквера. Шесть видеокамер обеспечивают мониторинг обстановки и помогают поддерживать общественный порядок в месте отдыха. Умные устройства вандалоустойчивы. Камеры круглосуточно наблюдают за событиями независимо от погодных условий: дождя, аномальной жары и сильного снегопада. Видео хранится в центре обработки данных «Ростелекома» в течение 14 дней. Записи доступны только заказчику услуги. Видеоархив может быть полезен в проведении розыскных и оперативно-следственных мероприятий.

Управление системой видеонаблюдения осуществляется удаленно через личный кабинет. С его помощью заказчик может корректировать угол обзора видеокамер и менять масштаб картинки.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев: «Для нашей компании это не первый реализованный проект по цифровому благоустройству городских пространств. Ранее в сквере Советского района Челябинска “Ростелеком” установил умные опоры и точки Wi-Fi-доступа. Уличные мачты оснащены системой видеонаблюдения с аналитикой, видеоэкранами для трансляции фото- и видеоконтента, зарядными станциями для телефонов и электросамокатов. Кроме того, системой облачного видеонаблюдения мы оснастили семь муниципальных пляжей Челябинска».

Чтобы обеспечить цифровыми сервисами сквер в Центральном районе Челябинска, специалисты компании построили высокоскоростной оптический канал связи. Теперь каждый отдыхающий может подключится к Wi-Fi и серфить новости, смотреть видео, слушать музыку или работать на свежем воздухе. Для того чтобы авторизоваться в Сети, необходимо пройти регистрацию с помощью СМС, звонка на бесплатный номер в коде 8-800 или на портале Госуслуг».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.