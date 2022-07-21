Маркетплейс KazanExpress перешел в облако МТС

МТС стала поставщиком облачных сервисов для российского маркетплейса KazanExpress. В облаке провайдера CloudMTS компания хранит резервные копии приложений и баз данных, которые обеспечивают полноценную работу всех бизнес-структур, и которые при необходимости можно оперативно восстановить. Своевременный переход на облачную модель позволил маркетплейсу создать условия сохранности информации, не прерывая бизнес-процессы, снизить затраты на закупку и обслуживание ИТ-инфраструктуры на десятки миллионов рублей.

KazanExpress обрабатывает заказы и отгружает товары в течение одного дня. Взаимодействие с десятками тысяч продавцов и покупателей, подрядчиков и поставщиков – площадка такого масштаба генерирует большие массивы данных и объемный документооборот. Это требует доступности и бесперебойной работы информационных систем в режиме 24/7. Данные в облаке CloudMTS защищены от разного рода сбоев: ошибок в системе, внешних аварий, отказа жестких дисков, случайного или умышленного удаления данных пользователями или вирусными программами.

«Наши технологии позволяют максимально быстро перенести данные в российскую облачную инфраструктуру, обеспечив сохранность информации и непрерывность работы с ней. К примеру, непосредственный переход KazanExpress в облака МТС занял буквально сутки – мы получили запрос в пятницу, к субботе компания уже могла работать с данными. Помимо хранения резервных копий, татарстанский бизнес также использует наши облачные сервисы как виртуальный сервер, диск для хранения информации и обмена файлами. Так, облака помогают не только решить вопрос сохранности и безопасности данных, но и позволяют снизить затраты на покупку собственных серверов, их содержание и обслуживание, оплату услуг новых штатных ИТ-специалистов», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

KazanExpress будет хранить на облачном диске МТС резервные копии основных финансовых и управленческих систем, архивы файловых и корпоративных учетных систем, бизнес- и офисных программ, внутренних инфраструктурных сервисов, медиаконтента.

«Сейчас на нашем складе 22 млн единиц товара, мы сотрудничаем с 12 тыс. продавцов, доставляем 70–80 тыс. заказов каждый день — и показатели с каждым днем растут. Чтобы эффективно управлять всеми бизнес-процессами, мы постоянно оптимизируем работу всех отделов компании, уделяя особое внимание ИТ-направлению. Мы выбрали облака МТС из соображений безопасности и сохранности информации», — сказал сооснователь и технический директор маркетплейса KazanExpress Кевин Ханда.

Заполняемость облачного репозитория маркетплейс сможет контролировать самостоятельно — его объем в любое время можно уменьшить, а, значит, не платить за неиспользуемые мощности. Периодичность обновления данных KazanExpress также определяет самостоятельно в зависимости от важности и критичности информации.