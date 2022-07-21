CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Дистрибуция
|

Компания Treolan стала официальным дистрибьютором ИМСАТ

Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале поставок программных продуктов российского разработчика ИМСАТ. Компания занимается созданием решений для автоматизации проектирования технической документации (САПР) и ее экспертизы. Они строятся на основе собственной системы электронного документооборота, позволяющей автоматизировать эксплуатационные процессы в области диагностики, технического обслуживания и аналитических расчетов. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Основные направления, в которых реализуются проекты ИМСАТ – создание стандартов отраслевого и государственного уровня, выполнение работ НИР и НИОКР, разработка и поставка систем автоматизированного проектирования.

Партнерам Treolan уже доступен для заказа флагманский продукт компании – высокопроизводительный графический редактор «Автограф», который является универсальным средством проектирования и базой для создания систем электронного технического документооборота и моделирования.

«Автограф» входит в Единый реестр российских программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и баз данных Минкомсвязи России, совместим с ПО других российских разработчиков и отечественными операционными системами.

В настоящее время команда разработки ИМСАТ готовит Pro-версию редактора с возможностями автоматизации, совместной работы и подключения к источникам данных информационных систем предприятий.

Александр Малясов, менеджер по развитию бизнеса Treolan: «ИТ-рынок России изменился. Вырос спрос на отечественное программное обеспечение, и активно расширяется наш продуктовый портфель. Мы рады, что в числе вендоров компании появился ИМСАТ, который уже более 30 лет является лидером в области разработки ПО в задачах автоматизации работы с технической документацией».

Петр Василенко, руководитель направления ИМСАТ: «Поворот рынка ИТ в сторону отечественных производителей ПО позволил нам доработать свои продукты с учетом актуальных запросов потребителей и продемонстрировать компетенции ряду крупных российских корпораций. Мы смогли предложить рынку достойное решение для задач инженерной и деловой векторной графики, а сейчас готовим новую линейку продуктов с учетом пожеланий пользователей и еще более глубокой интеграцией в бизнес-архитектуру заказчика. Автограф уже внедряется по всей России, а к 2023 году мы планируем занять значительную долю рынка в сегменте САПР».

***

Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это один из крупнейших широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Аналитики Market.CNews рассказали, как выбрать поставщика по резервному копированию в облаке и на что обратить внимание

Российских скотоводов принуждают оплатить импортозамещение ПО, но отказаться от прав на софт

Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту

Госзакупки «железа» обрушились в 7 раз

Российский сервис готов обеспечить работоспособность ПО и оборудования Cisco в текущих условиях

CNews Analytics выпустил рейтинги провайдеров услуг ЦОД

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации

Показать еще

Наука

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения
Показать еще