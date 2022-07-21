Компания Treolan стала официальным дистрибьютором ИМСАТ

Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале поставок программных продуктов российского разработчика ИМСАТ. Компания занимается созданием решений для автоматизации проектирования технической документации (САПР) и ее экспертизы. Они строятся на основе собственной системы электронного документооборота, позволяющей автоматизировать эксплуатационные процессы в области диагностики, технического обслуживания и аналитических расчетов. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Основные направления, в которых реализуются проекты ИМСАТ – создание стандартов отраслевого и государственного уровня, выполнение работ НИР и НИОКР, разработка и поставка систем автоматизированного проектирования.

Партнерам Treolan уже доступен для заказа флагманский продукт компании – высокопроизводительный графический редактор «Автограф», который является универсальным средством проектирования и базой для создания систем электронного технического документооборота и моделирования.

«Автограф» входит в Единый реестр российских программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и баз данных Минкомсвязи России, совместим с ПО других российских разработчиков и отечественными операционными системами.

В настоящее время команда разработки ИМСАТ готовит Pro-версию редактора с возможностями автоматизации, совместной работы и подключения к источникам данных информационных систем предприятий.

Александр Малясов, менеджер по развитию бизнеса Treolan: «ИТ-рынок России изменился. Вырос спрос на отечественное программное обеспечение, и активно расширяется наш продуктовый портфель. Мы рады, что в числе вендоров компании появился ИМСАТ, который уже более 30 лет является лидером в области разработки ПО в задачах автоматизации работы с технической документацией».

Петр Василенко, руководитель направления ИМСАТ: «Поворот рынка ИТ в сторону отечественных производителей ПО позволил нам доработать свои продукты с учетом актуальных запросов потребителей и продемонстрировать компетенции ряду крупных российских корпораций. Мы смогли предложить рынку достойное решение для задач инженерной и деловой векторной графики, а сейчас готовим новую линейку продуктов с учетом пожеланий пользователей и еще более глубокой интеграцией в бизнес-архитектуру заказчика. Автограф уже внедряется по всей России, а к 2023 году мы планируем занять значительную долю рынка в сегменте САПР».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это один из крупнейших широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.