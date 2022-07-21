Itglobal.com расширила облачную инфраструктуру в своем московском ЦОДе

Itglobal.com, российский интегратор, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, разработчик собственных программных продуктов, объявила о расширении инфраструктуры облачного бизнеса. Новые мощности ускорят процесс масштабирования и миграции в облака для российских организаций.

В июле 2022 г. компания Itglobal.com приняла поставку нового серверного оборудования, расширив инфраструктуру московского ЦОДа. Десять высоконагруженных стоек смогут дополнительно разместить до двухсот серверов для заказчиков в рамках облачной площадки МСК-1. Установленные платформы на базе архитектуры процессоров x86 производятся в Китае по спецификации Itglobal.com, а затем собираются в Москве.

Стандартная серверная платформа 2U позволяет развернуть гиперконвергентную инфраструктуру на базе vStack, ПО отечественной разработки, которое входит в Единый реестр российских программ, или конвергентные решения для пользователей классической инфраструктуры с подключением внешних систем хранения данных. Оба варианта доступны для клиентов Itglobal.com в облачной модели.

«Осенью прошлого года стало ясно, что новая реальность теперь диктует свои правила, и под них необходимо подстраиваться. Мы рискнули и в сентябре заказали более сотни новых серверов только для московской площадки, хотя привыкли расти более плавно, — сказал Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com. — В июне 2022 объем наших инвестиций в облачные площадки в Москве превысил миллион долларов в месяц, и мы планируем дальше увеличивать вложения и наращивать мощности. До конца третьего квартала 2022 года Itglobal.com запустит вторую облачную площадку в общей сложности на 30 стоек, которые позволят разместить еще 600 высокопроизводительных серверов на 100 тысяч vCPU с базовой частотой 3 ГГц»‎.

Клиентами компании уже стали «Газпромнефть-региональные продажи», сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат», онлайн-школа по изучению английского языка Skyeng, банки «Тинькофф банк», Алеф-банк и «Таврический банк», лизинговая компания «Трансфин-М», ритейлер «Максидом», а также металлургический комбинат «Уральская сталь» и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ).

vStack — гиперконвергентное решение, объединяющее в единой платформе три традиционно разрозненных компонента: вычислительные ресурсы, хранение данных и управление сетями. Все модули и компоненты ИТ-инфраструктуры под управлением vStack настраиваются и администрируются в единой панели управления, повышая скорость реакции на инциденты и значительно упрощая работу ИТ-специалистов.