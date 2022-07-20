Сервис «Магнит доставка» перешел на собственную ИТ-платформу

Розничная сеть завершила перевод пула бизнес-процессов в рамках сервиса «Магнит доставка» в контур технологического решения компании. ИТ-платформа является собственной разработкой ритейлера, созданной на российском программном обеспечении. Теперь все функции, которые ранее осуществлялись на сторонней платформе, полностью реализуются внутри розничной сети. Собственное e-com решение охватывает 95 населенных пунктов присутствия сервиса и весь путь пользователя онлайн-услуги: заказ на сайте или в мобильном приложении «Магнит доставка», обработка заявки и сборка корзины, назначение курьера и непосредственное выполнение заказа. Об этом CNews сообщили представители сети «Магнит».

За счет перехода на собственную платформу «Магнит» уже значительно повысил эффективность цифрового маркетинга в электронной коммерции, более чем на 20% снизив стоимость привлечения и удержания пользователей. Новая ИТ-платформа лучше учитывает перспективы дальнейшего развития онлайн-предложения для покупателей, позволяет быстрее выводить на рынок новые сервисы, а также эффективнее осуществлять контроль за качеством предоставления услуги.

Технологическое решение компании также обеспечивает работу собственной курьерской доставки «Магнита» в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас розничная сеть тестирует в приложении «Магнит доставка» опцию самовывоза. Планируется, что скоро сервис будет доступен для всех желающих.

Евгений Николаев, директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции розничной сети «Магнит»: «Стороннюю платформу мы использовали, чтобы быстро запустить услугу онлайн-доставки для своих покупателей и с самого начала рассматривали ее как временное решение. Сейчас мы можем эффективнее управлять скоростью выполнения заказов, регулярно внедрять новые пользовательские опции: маркетинговые обновления, улучшенный функционал в приложении и многое другое. Собственная платформа позволяет нам полностью видеть клиентский путь, анализировать текущие потребности и прогнозировать их изменения, а значит быть более гибкими и эффективнее управлять развитием продукта».

Сейчас «Магнит» осуществляет ряд онлайн-проектов доставки – собственных и партнерских (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайн-аптека, косметика и партнерства). Общий онлайн оборот товаров (GMV) с НДС в I квартале 2022 г. составил 9,2 млрд руб. по сравнению с 0,9 млрд руб. в I квартале 2021 г. Средний чек по всем онлайн-сервисам составил около 1116 руб. с НДС, что примерно в 2,7 раза выше, чем в магазинах у дома. Сервисы e-commerce «Магнита» охватывают свыше 7 303 офлайн-магазинов и 21 даркстор в 66 регионах и 410 населенных пунктах. При этом 71% текущей выручки генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Самым крупным и быстро растущим сегментом является экспресс-доставка.