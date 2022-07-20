«Сберкорус» завершил внедрение кадрового электронного документооборота в электротехнической компании «Эlevel»

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила цифровую трансформацию кадрового документооборота в российской электротехнической компании «Эlevel». К сервису КЭДО от «Сберкорус» уже подключено 300 сотрудников компании, которые оформили 60 электронных кадровых документов. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

Сотрудники «Эlevel» получили возможность взаимодействовать с кадровым департаментом в онлайн формате: подписывать электронной подписью трудовой договор и соглашение о конфиденциальности, передавать документы, содержащие личные данные, направлять заявления на отпуск, получать и подписывать дополнительные соглашения к трудовым договорам, приказы на командировки, внутренние нормативные акты и другие кадровые документы.

Как отметили в компании, после внедрения КЭДО значительно повысилась прозрачность документооборота, теперь все сотрудники точно знают, какие документы, когда и кто подписал. Кроме того, выросло качество работы с удаленными сотрудниками. Внедрение уже проведено в четырех филиалах компании в девяти регионах, а в октябре 2022 г., после завершения процесса автоматизации создания и отправки кадровых документов, начнется перевод на КЭДО сотрудников главного офиса.

Из технических особенностей продукта, которые стали главными плюсами для компании, можно выделить выдачу электронной подписи для сотрудников по SMS, интеграцию с «1С» и расширение для «1С ЗУП». Кроме того, сотрудники компании отметили простоту и понятность интерфейса системы.

«У нас уже был опыт работы со “Сберкорус” в части организации электронного документооборота. При внедрении КЭДО нашими главными целями были повышение эффективности работы отдела кадров без увеличения штата сотрудников, повышение прозрачности и качества кадровых документов и возможность использовать систему как конкурентное преимущество в работе с новыми сотрудниками. Всех этих целей нам удалось достичь с помощью внедрения КЭДО. Для нас важен факт, что компания входит в состав “Сбера”, мы глубоко интегрированы в работу с этим банком, используем много его финансовых продуктов», — сказал руководитель информационного отдела «Эlevel» Борис Нуряев.

«Сейчас цифровизацией кадрового документооброта занимаются передовые и технически развитые компании, лидеры своих индустрий и отраслей. В этих компаниях высоко ценят время и знают, что любое сокращение времени на бизнес-процесс и сокращение трудозатрат становятся не только способом сэкономить деньги, но и выигрывать в острой конкурентной борьбе. В ближайший год КЭДО придет в каждую третью компанию в России, так как выгоды от его внедрения очевидны», — отметил руководитель сервиса КЭДО в «Сберкорус» Алексей Сахненко.

***

Сервис кадрового электронного документооборота (КЭДО) запущен в апреле 2021 г. Сегодня среди пользователей сервиса уже есть картографический сервис 2GIS, торгово-производственная компания «Стандартпарк» и еще более 77 компаний. С момента запуска в сервисе отправлено 3000 заявлений на отпуск, 4000 приказов о направлении работника в командировку, около 600 приказов о приеме на работу и тысячи других документов.