«Медси» и Smartix автоматизирует процессы обслуживания клиентов

Группа «Медси» совместно с Smartix внедряет решения для автоматизации медицинских центров на базе киосков самообслуживания. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Медси». Внедряемые устройства решают задачи самостоятельной регистрации, записи на услуги в клинике, информационного сопровождения и оплаты счетов, минуя стойки администраторов.

Посетитель вручную вводит минимум данных или просто подносит к терминалу QR-код и формирует необходимую корзину услуг. Такое решение позволяет снизить количество очередей в клинике, сократить количество персонала, увеличить пропускную способность, предоставить клиентам удобный и современный сервис. Терминалы автоматизируют административную сферу, прием платежей и сбор отчетности.

В качестве софтверного поставщика «Медси» выбрала компанию Smartix, производителем и поставщиком киосков выступила компания Touchplat. Решение поддерживает различные способы работы с посетителем, а компактность и мобильность устройств упрощает их дальнейшую перестановку на территории медицинского учреждения.

Чтобы воспользоваться киоском самообслуживания в «Медси» для записи на прием к врачу, клиенту необходимо авторизоваться. Существует два варианта: пациент может авторизоваться в системе с помощью номера телефона. Для этого следует активировать интерфейс киоска касанием экрана, кликнуть по кнопке «Ввести номер телефона», ввести номер и подтвердить авторизацию с помощью кода из SMS; пациенту также доступна авторизация в системе с помощью QR-кода. Код клиент получает в бумажном или электронном виде при первичной регистрации в любой из клиник «Медси». Для персональной авторизации код необходимо поднести к сканеру QR-кодов, которым оснащен киоск самообслуживания.

После авторизации клиенту становится доступен интерфейс киоска, через который можно записываться на прием к врачу, оплачивать услуги, печатать маршрутный лист.

Для записи на прием клиент выбирает соответствующую кнопку в главном меню, на киоске открывается сайт клиники с доступными специалистами. После добавления необходимых врачей и подтверждения выбранных услуг клиент возвращается в меню киоска и вносит оплату.

Если у пациента есть задолженности по оказанным услугам, после авторизации он увидит выставленные счета со списком приемов и суммой, а также возможностью внести оплату по каждому счету отдельно. Для этого необходимо выбрать соответствующую кнопку в главном меню киоска и нажать кнопку «Оплатить». По условиям проекта киоски поддерживают только безналичную оплату.

Печать маршрутного листа — еще одна функция, которая была реализована в рамках данного проекта. Маршрутный лист включает в себя список приемов у врача для пациента на сегодняшний день. Пациент может ознакомиться с ним на экране киоска, при необходимости распечатать бумажный вариант.

ПО Smartix позволяет развернуть любой сайт на экране киоска самообслуживания. «Медси» использует данную функциональность на широкоформатных киосках для демонстрации сайта клиники и проведения интерактивных опросов. По требованию заказчика киоск может работать в формате инфомата, рекламной панели, витрины реализации дополнительных товаров, например, медицинских препаратов клиники.

Все процессы и доработки терминалов Smartix выполнены с учетом интеграции киосков с медицинской учетной системой «Медси». Таким образом, все данные о приемах у специалистов «Медси» и оплате счетов попадают в единую базу «Медси». Кроме того, реализован гибкий механизм настройки главного меню интерфейса киоска в бэк-офисе системы управления Smartix. Помимо возможности выведения кнопок с заданной специалистами Smartix функциональностью — записи на прием, оплаты счетов, просмотра маршрутного листа, владелец системы может сам добавлять любые кнопки на экране с переходом на веб-контент, страницы на сайте, опросы, расписания и т.д.

В процессе использования внедренных технологий самообслуживания сеть клиник «Медси» планирует развивать актуальную функциональность и предоставлять пользователям новые возможности на базе киосков. Решение поддерживается и развивается вслед за требованиями заказчика и стратегией автоматизации оказания медицинских услуг.

Коробочное решение под ключ компании Smartix полностью адаптировано для решения задач заказчика. Программное обеспечение собственной разработки с возможностью кастомизации под любые требования и современные модели киосков самообслуживания от партнеров по оборудованию подойдут для любых медицинских учреждений, частных и государственных больниц, лабораторий, утверждают в «Медси».