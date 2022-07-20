Казахстанская компания RG Gold ускорила наем сотрудников с помощью ATS Potok

RG Gold, казахстанская золотодобывающая производственная компания, автоматизировала подбор и наем персонала с помощью ATS Potok, модуля HCM-платформы TalentTech. В результате автоматизации в компании закрыли более 400 вакансий за три месяца, а время закрытия вакансии сократилось на 20%. Об этом CNews сообщили представители TalentTech.

Перед компанией стояла задача по подбору персонала на новую открывающуюся золотоизвлекательную фабрику, а это более 250 вакансий. И дополнительно оставалась цель — закрыть текущие вакансии. Для ATS у компании было два основных требования: возможность резервного копирования данных и перенос существующей базы кандидатов в систему. Также она должна была быть прозрачной и понятной для всех, кто работает с вакансией.

Как проходила работа по подбору в ATS Potok: руководитель формировал запрос на вакансию в ATS Potok, в специально разработанном шаблоне заполнял основные требования к кандидату; HR-специалист получал запрос и отправлял его на следующий этап в Potok; вакансия публиковалась на работных сайтах Казахстана; отклики с площадок поступали в ATS с пометкой о площадке, с которой откликнулся кандидат; HR в системе общался с кандидатами, оставлял заметки, назначал встречи, переписывался в мессенджерах и добавлял в общую базу.

Также в ATS Potok настроена аналитика, чтобы данные были прозрачными и доступными для руководителей и HR-специалистов RG Gold. В одной вкладке в системе руководитель и HR-специалист могут посмотреть, где есть узкие места, и работать над ними, улучшая показатели. На основе аналитики HR-специалисты RG Gold оценивают эффективность источников подбора и воронки подбора, время на закрытие вакансий и свою личную продуктивность.

«До внедрения ATS у нас не было автоматизированного учета управления заявками и собственной базы резюме кандидатов, так как всю информацию по ним мы хранили в отдельных файлах, работали вручную. Теперь кандидатов мы можем находить в один клик — за несколько секунд. Работа в ATS интуитивно понятна. Для руководителей мы разработали рекомендации, как работать в Potok, и теперь 100% заявок на подбор заполнены в системе. Это дает возможность развивать HR-процессы в компании. Автоматизация такого важного этапа, как поиск и подбор, положительно влияет на HR-бренд компании», — сказала Назым Колесникова, начальник отдела по подбору и адаптации персонала RG Gold.

«Для RG Gold мы настроили базовый модуль ATS Potok и добавили модуль заявок. Так, в системе HR-специалисты RG Gold настраивают цепочки согласования, строят уникальные воронки под вакансию, общаются с кандидатами прямо из системы. Все это позволяет сделать процесс работы с кандидатами прозрачным и понятным», — отметил Иван Останин, эксперт по автоматизации подбора разработчика HRTech-решений TalentTech.

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RG Gold – золотодобывающая компания Казахстана , осуществляющая деятельность на одном из крупнейших по запасам золота месторождений, находящемся в Акмолинской области, Бурабайском районе. На сегодняшний день компания производит добычу методом кучного выщелачивания, а объем производства составляет 50 тыс. унций золота в год в виде сплава Доре. В сентябре 2022 г. планируется запуск золотоизвлекательной фабрики производительностью 5 млн тонн руды в год. Штат компании составляет более 1000 человек.

TalentTech — экосистема для управления персоналом и развития талантов. Решения TalentTech помогают повысить общую эффективность команды, оперативно реагировать на изменения внутри компании и на рынке, правильно оценивать и развивать таланты сотрудников благодаря цифровому профилю. В составе TalentTech — HCM-платформа by TalentTech с ATS-системой Potok и искусственным интеллектом Sever AI. Компания три года подряд входит в топ самых дорогих компаний рунета по версии Forbes. Среди заказчиков TalentTech — «Северсталь», «Билайн», «Лента», «Вкусвилл», Сибур, DNS и др.