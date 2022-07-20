Институт математики им. С. Л. Соболева перевел документооборот в СЭД «Дело»

В начале 2022 г. специалисты «КС-консалтинг» реализовали проект по автоматизации документооборота в ФГБУН «Институт математики им. С. Л. Соболева». Институт входит в состав Сибирского отделения Российской академии наук, является одним из мировых научных математических центров и лидером по числу сотрудников среди российских научно-исследовательских институтов в области математики. Об этом CNews сообщили представители компании «Электронные офисные системы (Софт)».

Ситуация до начала проекта

В связи с большим количеством внутренних документов в организации возникла потребность перевести документооборот в электронный вид и наладить контроль исполнения поручений.

До начала проекта регистрация документов была реализована в бумажных журналах и разделена на два потока. Входящие документы, поступившие по электронной почте, регистрировал секретарь, а регистрацией остальных документов занималась канцелярия. Далее входящие, в зависимости от их важности и срочности, отправляли на первичное рассмотрение руководству.

Такой подход к ведению документооборота усложнял как оперативный поиск нужной информации, так и отслеживание исполнения поручений. Поэтому заказчик начал поиски программного продукта, который позволит решить следующие задачи: Перейти от бумажной регистрации входящих и исходящих к электронной, чтобы упростить и ускорить как сам процесс, так и последующий поиск. Избавить сотрудников от необходимости работать с бумажными оригиналами и перевести в СЭД весь маршрут движения документов, от поступления и регистрации до исполнения. Иметь возможность отслеживать историю движения документа и его «судьбу» на всех этапах. Наладить контроль исполнения поручений. Использовать для утверждения некоторых групп документов электронную подпись.

В качестве оптимального решения, наиболее подходящего под уже существующие в организации процессы, была выбрана система электронного документооборота «Дело».

Важным аргументом в пользу выбора именно этой СЭД стала возможность сэкономить бюджет благодаря программе «Академическая лицензия». В рамках этой акции высшие учебные заведения, которые планируют использовать «Дело» для собственных управленческих нужд, получают скидку 50% на покупку лицензий.

Для других образовательных учреждений — школ, колледжей, гимназий — действует акция «Школьная лицензия», по которой предоставляется скидка 80% на лицензии СЭД «Дело» для оптимизации управленческих процессов.

Ход проекта

На подготовительном этапе специалисты «КС-консалтинг» совместно с отделом документационного обеспечения составили «карту движения документов» в организации. По результатам обследования определили итоговое количество рабочих мест, которые необходимо подключить к СЭД, провели настройку и наполнение базы. На следующем этапе всех пользователей поделили на группы с учетом их ролей в системе и провели обучение.

Итоги проекта

Внедрение системы электронного документооборота позволило руководству института решить поставленные перед стартом проекта задачи:

Электронная регистрация документов. Входящие документы по-прежнему делятся на два потока, в зависимости от пути поступления в организацию. Но теперь для секретаря в приемной настроена регистрация и отправка документов в СЭД по e-mail. Сотрудник канцелярии, ответственный за регистрацию документов, поступающих по другим каналам, использует для ускорения работы опцию «Сканирование без распознавания».

Перенос «движения» документов СЭД, отслеживание маршрута. После регистрации документ движется дальше по своему электронному «пути» и поступает в личный кабинет руководителя для рассмотрения и ввода резолюции. Далее его перенаправляют начальникам отделов или непосредственно сотрудникам, ответственным за исполнение поручения по документу.

Контроль исполнения поручений. После выполнения поручения пользователь вводит отчет об этом в СЭД. Контролем сроков исполнения занимается отдел по документационному обеспечению управления.

Переход от ручной подписи к электронной. Электронная подпись на текущий момент не используется массово и применяется только руководством при подписании некоторых видов документов.

Чтобы сделать работу с системой более удобной и эффективной, также приобретено несколько лицензий на дополнительные опции: «EOS Desktop Service» для редактирования текстовых документов, «Мониторинг документов» для оперативного уведомления о новых событиях.