«Диасофт» представляет импортонезависимую инфраструктурную платформу Digital Q.Database, на которой будут работать все продукты компании

Из-за приостановки деятельности в России крупнейших западных ИТ-производителей задача миграции на отечественные системы управления базами данных или на СУБД с открытым исходным кодом приобрела острую актуальность. При этом российские пользователи уже отметили значительный рост числа угроз, содержащихся в Open Source, в частности, в свободном PostgreSQL. Компания «Диасофт» завершила разработку инфраструктурной платформы Digital Q.Database – современной гибридной СУБД, на базе которой будут работать все программные продукты компании. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Digital Q.Database предназначена для крупных ИТ-систем, требующих высокого уровня информационной безопасности, исключения санкционных рисков, увеличения эффективности разработки и производительности. Тестирование работы продуктов компании «Диасофт» на платформе Digital Q.Database показало существенный рост их производительности.

В состав платформы входят: PostgreSQL – полностью подконтрольный компании «Диасофт» безопасный форк самой распространенной реляционной базы данных; Tarantool – высокопроизводительная in memory СУБД, успешно конкурирующая с SAP HANA. Дает возможность оперативного доступа к данным, также используется в качестве precache запросов к PostgreSQL; ClickHouse – поколоночная база данных, позволяющая очень быстро производить операции с result-сетами, обеспечивает эффективное построение аналитической отчетности.

Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения компании «Диасофт»: «Компания “Диасофт” взяла под ответственное владение PostrgeSQL, доработала и оптимизировала его для эффективной и корректной работы в составе всех своих программных продуктов. Таким образом, клиентам “Диасофт” не нужно самостоятельно заниматься вопросами сопровождения и обновления версий PostgreSQL или тратить время на проверку исходного кода на предмет наличия угроз и уязвимостей. После перехода на Digital Q.Database мы осуществляем комплексную поддержку в режиме единого окна».

В ходе работы над инфраструктурной платформой Digital Q.Database для поддержки всех линеек продуктов «Диасофт» был реализован широкий перечень доработок: поддержка 64-битного счетчика транзакций, управление планом выполнения запросов, работа с глобальной переменной @@ NestLevel, поддержка удобного JSON, мандатное разграничение доступа и многие другие.

Стандартный PostrgeSQL расширен средствами отказоустойчивости и мониторинга, поддержана возможность инкрементального бэкапа, введен контроль целостности базы данных и прочие возможности.

В ближайшее время будет произведена регистрация платформы Digital Q.Database в Едином реестре российского ПО для ЭВМ и БД и сертификация во ФСТЭК, что дает гарантии ее информационной безопасности. В составе платформы используются алгоритмы шифрования, сравнимые по функциональности с самыми распространенными СУБД западных разработчиков.

В рамках проекта замены действующих СУБД на Digital Q.Database специалисты «Диасофт» проводят обследование и совместно с клиентом формируют целевую архитектуру решения. Далее производится подготовка инфраструктуры, создается структура базы данных на Digital Q.Database. Технологическая платформа Digital Q.Renovation позволяет мигрировать хранимые процедуры и все содержимое исходной СУБД. После подготовки данных, настройки и тестирования происходит запуск в промышленную эксплуатацию. Для обеспечения бесшовного перехода на время миграции поддерживается возможность параллельной работы со старой системой и синхронизации данных.

В целях сопровождения и развития программных продуктов, которые будут работать на Digital Q.Database, в компании «Диасофт» создан центр компетенций. В него входит команда разработчиков С и С++, специалисты по настройке, тестированию и администрированию продуктов. Также ведется активная работа по взаимодействию с сообществом Postrges.