«Акстим» (ex-Accenture) расширяет практику «1С»

Аналитики ООО «Акстим» (ex-Accenture) отмечают, что востребованность решений на базе платформы «1С» на российском рынке ERP-систем за последние месяцы возросла в два-три раза. Компания «Акстим» увеличивает команду специалистов по «1С». Об этом CNews сообщили представители «Акстим».

Уже к концу 2021 г. доля «1С» на российском рынке платформенных решений практически сравнялась с долей SAP. Такая динамика обусловлена как трендом на импортонезависимость, так и постоянным расширением и совершенствованием линейки продуктов «1С», развитием их функциональности.

Специалисты «Акстим» отмечают, что ряд представительств международных компаний, чей бизнес сейчас находится в России, активно разрабатывают планы по обеспечению непрерывности бизнеса. Это привело к росту спроса в сегменте «1С»: бизнес запрашивает оценку стоимости перехода с одной платформы на другую и потенциала развития системы под нужды компаний.

«В этой связи резко увеличилось количество проектов, где требуется помочь компаниям с выработкой новой ИТ-стратегии, архитектуры. Мы видим, что у “1С” есть все предпосылки стать ведущим игроком на рынке ERP-систем. Безусловно, такой переход является не быстрым, занимает годы, требует особой подготовки и наличия соответствующих ресурсов как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя. Только за последние три месяца количество запросов на решения “1С” от наших заказчиков выросло в четыре-пять раз», – сказала руководитель практики «1С» в «Акстим» (ex-Accenture) Кристина Грибовская.

«Акстим» активно расширяет команду экспертов по «1С», сейчас это специалисты из более чем 10 городов – Москвы, Петербурга, Твери, Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа и др. Направление «1С» в компании постоянно растет за счет как внешнего кадрового рынка, так и внутренних резервов. Дополнительно «Акстим» проводит переобучение ИТ-консультантов, специализирующихся на платформах западных производителей ПО.

«Акстим» остается мультивендорной компанией, что позволяет формировать ИТ-архитектуру на базе платформ разных производителей ПО и реализовывать комплексные проекты.

«С уходом западных вендоров на рынке образовался вакуум, который начал быстро заполняться игроками, предлагающими интересные и востребованные нишевые решения. У нас есть подобранные предложения по альтернативным заменам. Партнёрства с поставщиками позволяют точнее подобрать решение для заказчиков, обеспечить плавные переходы с сохранением функциональности, интегрированности ландшафта. Кроме того, мы видим возможность объединить то, что есть в проработанных методологиях, применяемых на крупных проектах трансформации, для повышения уровня зрелости внедрения 1С-систем», – отметила Кристина Грибовская.

По ее словам, обладая экспертными знаниями систем разных производителей, экспертизой и опытом внедрений решений «1С», глубоким пониманием отраслевых процессов, лучших практик и методологий внедрения решений разного уровня, а также имея в наличии подразделения по инфраструктуре и безопасности – «Акстим» предлагает комплексные решения, отвечая потребностям заказчиков.

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ООО «АксТим» (ex-Accenture) – российская компания, предоставляющая услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. Благодаря сочетанию уникальных знаний, опыта и компетенций более чем в 40 отраслях, предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.

12 апреля 2022 г. компания Accenture объявила о полной передаче российской части бизнеса локальному руководству. Новая консалтинговая технологическая компания будет полностью независимой от международной сети Accenture. В настоящее время команда работает над созданием нового бренда на отечественном рынке.