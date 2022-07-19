«Т1 консалтинг» и ELMA расширяют сотрудничество на проектах по импортозамещению ПО

Интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» и разработчик Low-code платформ ELMA расширили партнерские отношения на масштабных проектах внедрения ПО классов CRM, BPM, СЭД. Объединение проектного опыта позволит комплексно подходить к решению задач, а также предоставлять услуги в области бизнес-консалтинга и внедрения продуктов, не требующих написания программного кода. Об этом CNews сообщили представители «Т1 консалтинг».

Сотрудничество двух игроков объединит экспертизы для качественного построения ИТ-инфраструктуры с заменой зарубежных сервисов на отечественную Low-code систему ELMA365. Такая синергия поможет российскому бизнесу сохранить непрерывность процессов и предотвратить просадку операционной эффективности.

«Партнерство с российским разработчиком ELMA объясняется ростом запросов со стороны бизнеса на отечественный софт, который позволит без наращивания ИТ-функции автоматизировать бизнес-процессы, создавать личные кабинеты и мобильные приложения и гибко масштабировать производительность высоконагруженных микросервисов. Low-code концепция подразумевает одновременное снижение требований к специалистам для настройки платформы и наличие инструментария для глубокой разработки – компания может выбрать подход в зависимости от уровня цифровой зрелости и наличия ресурсов. Это выводит реальную цифровизацию бизнеса на новый уровень», — сказал Антон Спирин, коммерческий директор «Т1 консалтинг».

Совместная работа началась около четырех лет назад — тогда партнерам удалось реализовать несколько совместных проектов. В дальнейшем компании продолжат развивать общую экспертизу на базе Low-code платформы ELMA365.

«Системы класса Low-code принципиально меняют цикл разработки корпоративных приложений, в свою очередь, это дает несколько ключевых эффектов: ускорение и снижение TCO при создании корпоративных приложений; возможность создания MVP силами бизнеса или аналитиков; возможность импортозамещения как отдельных частей ERP, так и нишевых коробочных систем. В партнерстве с Т1 Консалтинг совместными усилиями мы поможем российским компаниям быстро перейти на отечественный софт», — отметил Андрей Чепакин, коммерческий директор ELMA.

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ELMA — российская ИТ-компания, разработчик Low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта, чат-ботов и компьютерного зрения. С 2008 г. более 3000 компаний в России и СНГ внедрили и успешно используют наши программные продукты. ELMA365 призвана лучшей СЭД в СНГ по версии CNews, входит в Единый реестр российского ПО.

«Т1 консалтинг» – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-приложений. Входит в группу «Т1». Компания – партнер крупнейших игроков различных секторов экономики по разработке цифровой стратегии и автоматизации бизнес-процессов. Среди заказчиков Т1 Консалтинг — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: финансовые организации, промышленные и топливно-энергетические предприятия, ритейлеры, телеком-операторы и транспортные компании. Собственные разработки в продуктовом портфеле компании – core-система для управления взаимоотношениями с клиентами Т1 CRM; система оперативного мониторинга бизнес-приложений и процессов T1 Watchman; HR-сервис потокового найма Т1 TalentForce и решение для налогового мониторинга T1 EasyTax, платформа производства «Сфера». ИТ-продукты «Т1 консалтинг» включены в реестр отечественного ПО. В штате компании – более 2200 человек, представительства открыты в семи регионах: Москве, Рязани, Твери, Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани.