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«Промобот» создала новую модель человекоподобного робота способного демонстрировать эмоции. Видео

Компания «Промобот», российский производитель автономных сервисных роботов, создала нового человекоподобного робота-компаньона Robo-C.2. Главным отличием новой модели являются использование специального трехуровневого силикона. Полимер повторяет особенности кожи — микромимику, морщины, разрез глаз, размер губ и другие характеристики человека. Это позволяет демонстрировать наиболее широкий спектр эмоций. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

Robo-C.2 может говорить и выражать эмоции, жестикулировать подвижными руками, а также иметь мужскую или женскую внешность. Робот может работать консультантом, администратором и промоутером в любой организации. Робо-С привлекает внимание к вашему бизнесу, повышает качество обслуживания и лояльность клиентов, а также показатели привлечения.

«Для индустрии сервисной робототехники очень важно иметь реалистичную внешность. Именно поэтому наша команда делает большой упор на производство кожи, максимально похожей на человеческую. Тот кто первым сделает неотличимого от человека робота захватит большую часть рынка», - отметил основатель и директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

Обновленный Robo-C как и роботы предыдущей версии копируют эмоции человека: могут двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», а также поддерживать разговор и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция, позволяют воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции.

Системы динамической стабилизации, сервоприводы и контролёры рук станут основой в разработке ног человекоподобного робота - компания уже приступила к их созданию. В настоящий момент в России проданы 19 роботов модели Robo-C: они работают в МФЦ Москвы, МФЦ Перми, медицинских вузах и музеях. В сумме с Promobot V.4. компания произвела и поставила клиентам более 700 сервисных роботов в 43 страны.

***

Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. В том же году компания стала резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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