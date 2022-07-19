ГК «Альфа-лизинг» роботизировала публикацию сообщений на сайте Росфинмониторинга на базе платформы PIX Robotics

Альфа-лизинг», российская частная лизинговая компания, совместно с ИТ-компанией «Первый бит» роботизировала публикацию сообщений на сайте Росфинмониторинга с помощью платформы PIX Robotics. В результате процесс формирования и проверки сообщения сократился в два раза. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Главная задача проекта — автоматизация процесса подготовки сообщений для Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). После выдачи транспорта в лизинг, сотрудники отдела комплаенса Альфа-лизинга» направляют информацию в Росфинмониторинг через личный кабинет. Каждая новая сделка — это последовательность одинаковых действий, которые сотрудники выполняют на протяжении всего дня. Чтобы разгрузить сотрудников от монотонной работы и не раздувать штат, компания решила роботизировать этот процесс.

В итоге робот PIX берет на себя весь рутинный процесс: проверяет наличие необходимых заполненных данных в системе и их корректность, присваивает новому сообщению порядковый номер, формирует файл сообщения и выводит его на экран сотрудника для контроля. Далее сообщение отправляется через личный кабинет Росфинмониторинга. Робот сохраняет отчеты об отправке сообщения и формирует архив на диске с подтверждающими документами. Если же робот замечает ошибку, он сообщает об этом специалисту, который исправляет ее. Робот ежедневно заводит новую папку с датой и добавляет туда все сообщения.

«Настройка робота — долгий и нелегкий процесс, который облегчил работу сотрудникам, высвободил время на те обязанности, которые специалисты не успевали делать, и позволил сократить ФОТ. Сейчас мы стараемся искать новые возможности использования робота для того, чтобы наш цифровой шаг вперед был масштабнее», — сказала Тамара Киреева, руководитель группы финансового мониторинга и комплаенс ГК Альфа-лизинг».

Благодаря автоматизации процесса с помощью PIX Robotics скорость формирования и проверки сообщения сократилась в два раза: с одного часа до 30 минут. Также робот разгрузил сотрудников отдела и позволил им заниматься более сложными и интересными задачами.

«В общей сложности на весь процесс ушло около шесть месяцев. Команда тестировала и отлаживала все процессы в течение месяца, после чего робот полноценно заменил человека на этой задаче. Сотрудникам отдела комплаенса больше не нужно тратить часы рабочего времени на такую рутину — а можно переключиться на высокоинтеллектуальные задачи», — отметил Сергей Ложкин, генеральный директор PIX Robotics.

«Роботы RPA в любой сфере бизнеса — незаменимые помощники на пути цифровой трансформации. Они снижают риски человеческих ошибок, особенно в процессе подготовки и обработки заявок, писем и обращений в федеральные службы. Передача транспорта в лизинг всегда сопряжена с множеством документов, данных в системе и согласований. И нашей команде пришлось настраивать роботов под максимально эффективную самостоятельную работу, а также совместную с людьми деятельность.

Важной частью проекта стала продуктивная работа с командой заказчика, которые вовлеченно участвовали в процессе роботизации», — сказал Даниил Морозенко, руководитель направления RPA компании «Первый бит».

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ГК Альфа-лизинг» — Российская лизинговая компания, существует с 1998 г.

PIX Robotics — российский разработчик инновационной RPA-платформы PIX для роботизации бизнес-процессов для среднего и крупного бизнеса, резидент Инновационного Центра «Сколково». Платформа PIX входит в реестр отечественного ПО, отвечает требованиями государственных регуляторов, полностью соответствует 152-ФЗ, отличается повышенной стабильностью, защитой от кибератак и возможностью работы в закрытом контуре. PIX — первая платформа с BPM-системой внутри для централизованного управления программными роботами, а встроенный модуль ML позволяет обучать роботов и делать их гибкими в принятии решений.