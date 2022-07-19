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«1С-Рарус» автоматизировала управление процессами ТОИР в «Сибагро»

«1С-Рарус» обеспечила централизованное управление процессами технического обслуживания и ремонта за счет внедрения «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП 2». Проведена масштабная консалтинговая работа, что позволило построить и унифицировать целевые процессы между разрозненными юридическими лицами заказчика без доработок типовой конфигурации.

«Сибагро» — российский холдинг, специализирующийся на промышленном производстве свинины, мяса курицы и полуфабрикатов. Процессы управления технического обслуживания и ремонта (ТОИР) в «Сибагро» различны по составу, наполнению, участникам и результатам. Существенную долю работ составляют аварийные ремонты.

Для автоматизации процессов ТОИР в подразделениях холдинга были установлены разнородные программы, планирование ТМЦ для ремонта осуществлялось без привязки к запланированным работам. Информация о наработке, износе оборудования и планируемых воздействиям являлась разрозненной. Из-за сложностей управления процессами ТОИР руководство холдинга приняло решение о формировании унифицированных целевых процессов и их автоматизации в единой информационной экосистеме.

По итогам проекта на базе «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП» удалось автоматизировать централизованное управление справочниками, связанными с техническим обслуживанием и ремонтами оборудования. С нуля сформированы справочники объектов ремонта в количестве 6135 штук и 1317 технологических карт воздействий на оборудование. Пересмотрен и модернизирован справочник «Номенклатура».

В базе сформирована оперативная, квартальная и годовая потребность в товарно-материальных ценностях (ТМЦ). Введена нормативно-справочная информации, необходимая для формирования годовой потребности в ТМЦ. Введены план-графики на 2022 г., сформирован отчет «План-фактный анализ затрат МТО».

В «1С:ТОИР» ежедневно отражаются факты выполнения работ и списания ТМЦ, использованных в ремонте, с детализацией до объекта оборудования, вида воздействия и номенклатуры. Оперативно, по факту выявления, регистрируются дефекты и остановки оборудования с уведомлением ответственных сотрудников.

По мере необходимости в «1С:ТОИР» формируется отчетность по план-факту выполненных взаимодействий и использованных ТМЦ в разрезе объекта оборудования, вида работ и номенклатуры.

Реализованы интеграционные механизмы «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП» с решениями, установленными в подразделениях холдинга: «:Управление сельскохозяйственным предприятием», «:Управление производственным предприятием», «1С:ERP Управление предприятием», «Мобильная бригада ТОИР», «SynExp:Конкурентные закупки». Это позволило органично встроить решение, не меняя текущую ИТ инфраструктуру, и обеспечить ежедневный автоматический обмен данными между конфигурациями.

Михаил Шабатура, главный инженер «Сибагро», сказал: «Благодарим команду „1С Рарус“ за автоматизацию управления процессами технического обслуживания и ремонта на наших предприятиях. Теперь мы можем контролировать эту область работ и оперативно принимать решения об оптимизации процессов. Закупки товарно-материальных ценностей стали более обоснованными и продуманными за счет четкого планирования потребностей. Для холдинга было важно, чтобы внедрение „1С:ТОИР КОРП“ осуществилось без изменений текущей ИТ инфраструктуры „Сибагро“. „1С Рарус“ с этой задачей справились».

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