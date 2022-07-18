Waves Enterprise запускает Raritet – NFT-маркетплейс для компаний и частных коллекционеров

Waves Enterprise запускает коммерческую платформу по созданию и обращению NFT-объектов для организаций и частных лиц. Технология позволит заказчикам в легальном поле и с минимальными затратами выпускать свои уникальные цифровые объекты для привлечения новой аудитории, активации новых и дополнительных каналов продаж и решения коммуникационных задач.

Блокчейн-технологии, и в частности NFT, находятся в фазе активного развития в России и составляют сотни миллионов долларов. По прогнозам аналитиков объем российского рынка NFT составит не менее 100 млрд руб. к 2030 г, а глобальный рынок экосистем метавселенных достигнет объема в $1-2 трлн даже по сдержанным сценариям.

Одним из первых корпоративных пользователей маркетплейса Raritet стала Российская ассоциация по связям с общественностью, присудившая победителям первой Премии РАСО награды в виде цифровых активов в формате NFT – арт-объекты с 3D-изображением ленты Мебиуса — символа премии. Каждый мультимедийный файл зарегистрирован в формате уникального цифрового сертификата на блокчейн-платформе Waves Enterprise. Благодаря связанным с токенами смарт-контрактам обладатель награды получил доступ к ней, право распоряжаться, сможет экспонировать без ограничений в виртуальном и физическом пространствах, а также поставить на корпоративный баланс в качестве нематериального цифрового актива.

Сегодня многие организации заинтересованы в блокчейне, метавселенных и NFT, но не имеют собственной экспертизы для реализации успешных проектов. Вероятность создать и запустить проект крайне невелика, особенно для тех, у которых нет глубинного понимания рынка. Кроме непосредственно NFT-маркетплейса Raritet, использующего технологии российской блокчейн-платформы, Waves Enterprise запускает новый центр компетенции, в рамках которого будет консультировать организации и частные лица по вопросам работы с NFT и метавселенными.

Возглавляет это направление в Waves Enterprise в качестве директора по развитию с недавнего времени Герберт Шопник, ранее руководивший инновационным центром S7 Group, включая коммерческое направление блокчейн для B2B. «Я рад присоединиться к команде Waves Enterprise – ведущему блокчейн-вендору и интегратору на нашем рынке! За время работы компания многократно доказала свою экспертизу в объемном портфеле успешно реализованных блокчейн-проектов для бизнеса и госсектора. Технологии Web3 сегодня все масштабнее проникают в сегмент Enterprise. Наша цель – помочь крупному бизнесу получить конкурентные преимущества, внедрив инновационные инструменты, основанные на этих технологиях. Уверен, благодаря накопленному опыту и экспертизе, мы успешно справимся с этой задачей. Мы видим рост интереса со стороны коммерческих компаний, брендов, представителей культуры к технологии NFT (Non-Fungible Token). Применение NFT в бизнесе, как и запуск успешных NFT-проектов на рынке, связано с решением многих вопросов, включая юридические и финансовые аспекты. NFT-маркетплейс от Waves Enterprise позволит легко и быстро запускать комплексные NFT-проекты полностью в легальном поле, с реализацией NFT за фиатные валюты, настраивать витрину и параметры смарт-контракта под каждый проект, а также другие уникальные возможности», – сказал директор по развитию бизнеса Waves Enterprise Герберт Шопник.

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Waves Enterprise — гибридная блокчейн-платформа для бизнеса и государства, позволяющая создавать отказоустойчивые информационные системы на основе технологий приватного и публичного блокчейна. На ее основе реализованы проекты для частных и государственных компаний в различных отраслях — национальная система дистанционного электронного голосования, блокчейн-платформа ФНС, сервис управления ликвидностью, системы доверенного документооборота, управления цепочками поставок и другие решения, имеющие повышенные требования к безопасности инфраструктуры. Waves Enterprise является участником «Сколково», и блокчейн-платформа компании входит в единый реестр российского ПО.

Российская ассоциация по связям с общественностью основана в 1991 г. РАСО занимается вопросами совершенствования инфраструктуры индустрии общественных связей, исследованиями коммуникаций и общественного мнения, разработкой и имплементацией в индустриальную практику профессиональных и этических стандартов, защитой интересов участников отрасли, а также развитием ее кадрового потенциала. Премия РАСО — новый проект Ассоциации, который стартовал в 2022 г. Премия организуется при поддержке ряда экспертных и аналитических структур, а также масс-медиа, в числе которых: Центр социального проектирования «Платформа», Центр стратегических разработок, АНО «Россия — страна возможностей», PROGNOSIS, SCAN, Intercomm.media.